張庭怨林瑞陽不做家務「揚言罷工」 見珍珠項鍊秒變臉
張庭和林瑞陽2010年結婚，育有1女1子，一家四口近年將重心移往大陸，經營保養品牌有聲有色，挺過傳銷風波後，張庭仍積極經營社群平台，日前她曬出「小劇場影片」，宣導夫妻間分配家務要平等，可見片中張庭本來不爽林瑞陽都不做家事，揚言要罷工不做飯，看林瑞陽拿出一串珍珠項鍊就變臉露出燦笑。
張庭日前在小紅書發影片，並寫下：「都說夫妻相處最好的方式是相敬如賓，看到了開始，肯定沒猜對結局！」影片中以林瑞陽當第一視角，進門後就看到張庭拿著掃把，一臉不爽，還問：「幾位啊？」林瑞陽發抖回：「一位」，張庭接著說：「男賓一位，這位先生請就坐」，暗諷老公把家裡當飯店。
張庭接著不爽說家裡的休息室已經客滿，「你上午家務活好像還沒做，咱們要不要先看一下」，林瑞陽回：「不是都做了嗎？」張庭吐槽說：「你還有上午的衣服沒洗，中午也沒做飯，你看要做哪項？剛好我也還沒吃飯」，此時，鏡頭外的林瑞陽立刻掏出一串珍珠項鍊，張庭看了秒變臉燦笑，改口說自己會去做飯，還問林瑞陽要點什麼菜。
最後，張庭還笑說：「來都來了，還帶什麼禮物呢？」甚至還願意幫老公客製化食物，但做菜時整個大凸槌，連電鍋都不會用，笑翻眾人。網友回應：「千千你咋個就沒老過，我都老了，你還是以前那個千千」、「想看林大哥表情」、「保養的真好呀」。
