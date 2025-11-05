張庭曝全家福！15歲女兒身高衝破175cm 「健康小麥肌＋立體五官」超模氣場爆表
55歲張庭近日曝光全家福，兩個孩子的成長近況讓網友驚訝——13歲兒子林秉翰已逼近184公分的爸爸，15歲女兒林希曈也高達約175公分，一雙逆天長腿讓網友狂讚「根本是超模基因」！
照片中，張庭身穿黑色洋裝，身形纖細、氣色亮麗，笑容自然，看不出已過半百；林瑞陽則滿頭銀髮、不刻意遮掩，神情溫和從容，比年輕時主演《一簾幽夢》時更添長者氣質。最引人注目的還是兩個孩子，13歲的林秉翰和爸爸站在一起幾乎一樣高，拍攝時還不時搞怪逗笑全場；15歲的林希曈則以高挑身材、小麥色肌膚吸引目光，舉手投足間流露自然的時尚感。
在拍攝另一套中式造型照片時，林希曈選擇不以保守的方式穿衣，而是巧妙的捲起衣襬變成露肚裝，打破傳統走出自己的路線。她年幼時多次遭網友惡言批評長相，但小小年紀就已展現高EQ，曾溫和回應：「不要評價我的外貌，我不是靠臉吃飯。」近年她漸漸展現自我風格，也得到越來越多粉絲力挺。
