張庭瑚《絕勝》演林家正「光鬍子就黏兩小時」 180公分林昱珉他來演

電影《絕勝》以「2024年世界棒球十二強賽」中華隊奪得世界冠軍的真實事件為靈感而創作，今（27）日本片在樂天桃園棒球場舉辦媒體探班記者會，加碼公布宋柏緯飾演陳傑憲、張庭瑚飾演林家正、陳泰河飾演林昱珉、胡智強飾演陳柏清，主演們這陣子都是按照專業球員菜單進行訓練，

化身為林家正的張庭瑚今日頂著絡腮鬍，他每次上戲前都要花兩個小時黏鬍子，卸掉也要花至少半小時，要擔任捕手的他手臂經常被球K到瘀青。他坦承要扮演真實的人物當然會有壓力，尤其和林家正的個性不一樣，他比較內向安靜，林家正反而會跳出來鼓勵大家，對他來說是滿不一樣的嘗試，會透過看影片揣摩林家正的口音，但很可惜未能跟本尊交流互動。

張庭瑚飾演林家正。（圖／瀚草文創提供）

陳泰河扮演林昱珉，他今日手臂已經畫上大片刺青，因為大量運動加上營養師調配的健康餐，他已經從60公斤增重到65公斤，他直呼：「這是我拍過最健康又燒錢的劇組。」右撇子的他也特別練習左投。相當有自信的陳泰河自稱「99.9％」很像林昱珉，接著笑說：「以前比較多人說我像胡自強。」雖然陳泰河和身高180公分的林昱珉有些差距，但導演姜瑞智並不擔心：「陳泰河的自信等於林昱珉的身高，我會把他拍得偉大一點。」

陳泰河扮演林昱珉。（圖／瀚草文創提供）

至於胡智強和陳柏清其實是當兵同梯，當時陳柏清就自己說兩人長得很像，自從知道要飾演對方後，胡智強還特別私訊陳柏清，沒想到被對方已讀不回。他認為這陣子的作息正常，加上極大運動量，他也從64公斤胖到70公斤，他和陳泰河甚至曾在練習期間三度中暑。

王識賢日前公布飾演總教練曾豪駒，他直呼很榮幸可以飾演這角色，但由於總教練需要一點威嚴，所以沒有特別跟飾演球員的演員們拉近關係，他也誇讚這些演員們有找到球員應有的氣勢和節奏。

胡智強飾演陳柏清。（圖／瀚草文創提供）

宋柏緯飾演陳傑憲。（圖／瀚草文創提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導