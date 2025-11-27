張庭瑚《絕勝》演林家正 花2小時黏鬍子

胡智強（左起）在《絕勝》中飾演陳柏青、張庭瑚飾演林家正、宋柏緯飾演陳傑憲、陳泰河飾演林昱珉。瀚草文創提供



在《全明星運動會》中被譽為「被耽誤的運動員」的張庭瑚昨（11╱27）現身《絕勝》在樂天桃園棒球場舉辦的探班記者會，他將飾演「心靈捕手」旅美球員林家正，每天上戲都要花2個小時黏上鬍子，卸妝要半小時到1小時，笑認：「我自己沒辦法留這麼茂盛。」

過去形象較斯文，張庭瑚坦言要演林家正有一定的壓力，「可是他跟我的個性有點不一樣，因為我比較I人，他在球隊裡的角色是比較會出來鼓勵大家的人，所以對我來說也算是一個不一樣的嘗試」。他也特別模仿林家正說話的方式，「因為他比較長時間待在國外，蠻可惜沒辦法跟他面對面有一些交流」。

談到拍攝遇到最大的困難，張庭瑚認為是如何讓角色在鏡頭前當1個真正的球員，他回憶有場擊出三壘高飛球被接殺的橋段，拍攝前導演原本說不需有壓力，球的方向可以透過後製處理，沒想到拍攝當天，他竟打出一個幾乎與林家正比賽時一模一樣的三壘高飛球，「那一瞬間，我覺得自己突破困難點，終於在鏡頭前是1個真正的球員，心裡非常開心」。

而陳泰河飾演王牌左投「玉米」林昱珉，他透露劇組有請營養師和重訓老師幫他們做訓練，「讓我們體型再更靠近真實球員更多一些，基本上飲食都是健康餐，我原本是右投，練左投1 個半月多，在家裡會甩一些襪套，讓自己的慣性可以更順」。他也在手臂上貼上刺青，自認與本尊「99.9％像」。

導演姜睿智分享，試鏡時曾問陳泰河：「如果今天沒有被選中怎麼辦？」他竟回：「我知道你們一定會選我。」自信爆棚的模樣和林昱珉在球場上霸氣的感覺非常相似；導演王維明也說，選角時演員的企圖心與決心、表演能量才是最主要的考量要素，長相與外型倒是其次，姜睿智笑言：「我們會透過鏡頭把他拍得偉大一點！」

胡智強飾演中華隊先發投手陳柏清，2人剛好是當兵同期，他分享有次早上準備集合時，陳柏青忽然對他說：「你不覺得我們有點像嗎？」他笑回：「好像有一點。」他為了角色也增重6公斤，自爆和陳泰河為此片「已經中暑3次」。《絕勝》預計於2026年暑假上映。

