張庭罕曬全家福近照 16歲愛女逆襲變「超模臉」
「戲劇女神」張庭與「台灣第一小生」林瑞陽2010年結婚後，育有一對子女，近年雖淡出演藝圈，轉往上海經營公司，仍不時透過社群分享生活。她28日罕見曬出全家福近照，她與老公的凍齡外貌和孩子們的暴風式成長，引起網友熱烈討論。
張庭28日在社群分享一系列棚拍照，只見一家4口分別換上西式正裝及中式禮服，現年55歲的張庭不僅維持緊緻臉部肌膚，擺出燦爛露齒笑容，纖細身形也完全不像是有2個孩子的媽。65歲的林瑞陽則展現沉穩性格，身材清瘦許多，雖頂著滿頭白髮，依然意氣風發。
不過，最吸睛的還是漸漸長大的一對子女，尤其16歲的大女兒林希曈（Angela），除了擁有高䠷名模身材、健康膚色，還有著一張「高級臉」，加上曾當上伸展台擔任模特兒，自然散發一股混血洋妞的氣息；現已13歲的兒子也是暴風式抽高，俊俏外型搭配一身西裝，相當帥氣，讓張庭驕傲表示：「如果幸福有模樣，那就是你們，我的公主和王子！」
一系列全家福曝光後，吸引許多網友留言回應：「這一家的顏值太絕了」、「弟弟像年輕時候的林瑞陽，超帥的」、「小美女越來越國際範啦」、「孩子們長大了，很漂亮有氣質」、「自信才是王道，女兒有一種很高級的美」、「姐姐這麼多年還是那麼美」。
此外，大女兒曾被嘲諷沒遺傳到父母基因、長得醜像老鼠，但登過上海時裝週的她坦言，每個人對外型都有自己的審美觀，只要自己開心就好，不懼外界攻擊，令媽媽感慨說：「在年輕的歲月裡勇敢地去嘗試，勇敢地體驗。如果說什麼事情都要準備好了再出發，那可能沒有出發的那一天，所以媽媽很敬佩你！我的女兒，林希曈！」
更多中時新聞網報導
剖腹產後易併發肺栓塞恐致命
劇中曖昧連晨翔 劉品言找回20歲粉紅泡泡
雲林全運會》泳奪10金 韓安齊放眼亞運
其他人也在看
張庭全家福罕見曝光！15歲女兒美貌驚呆眾人
[NOWnews今日新聞]女星張庭和林瑞陽結婚多年，兩人婚後都淡出幕前，專注在家庭和事業中。昨（29）日行事低調的張庭罕見在社群曬出全家福，而她15歲的女兒瞬間成為了眾人的焦點，小麥色的膚色、跟媽媽相...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
何如芸19歲帥兒深邃神顏像「混血王子」！網驚：這基因太強了！
何如芸透露，兒子從未在她的社群露過正臉，這次是他親口點頭才「首度解禁」。她笑說，兒子問她「妳覺得我比較像誰？」時，她毫不猶豫回答：「當然是我！」母子之間的幽默互動，也讓粉絲直呼超可愛。其實，何如芸過去就曾坦言，自己在社群上總是多寫小兒子、少提大兒子，原因...styletc ・ 16 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
八點檔女星看婦產科被認出！粉絲脫口「1句話」她急回應
娛樂中心／張予柔報導29歲女星賴慧如擁有亮麗外型及魔鬼身材，近年演出《黃金歲月》、《市井豪門》、《愛的榮耀》、《好運來》等熱門八點檔，更是綜藝節目《綜藝大集合》的主持群之一。近日她在社群平台分享了一段尷尬又好笑的經歷，引起不少網友熱議。民視 ・ 8 小時前
吳宗憲「最漂亮小女兒」難得露臉！Sandy罕曝三姊妹合照 網驚豔：都好美
綜藝天王吳宗憲與妻子張葳葳育有3女1子，長女Sandy（吳姍儒）與小兒子鹿希派（吳睿軒）跟隨父親腳步進入演藝圈，二女兒Vivian與三女兒Olivia則一向低調，鮮少在鏡頭前露面。近日，Sandy罕見在社群媒體上曬出三姊妹同框照，原來是為了幫二妹Vivian慶生，畫面曝光立刻引發熱議。姊妹淘 ・ 2 天前
孩子管超嚴！張柏芝自爆「最怕大兒子」 Lucas監督吃飯、甜蜜安慰：媽媽有我呢
港星張柏芝在實境節目《一路繁花2》中透露，自己誰都不怕，就怕大兒子Lucas，分享18歲長子對她的日常「嚴格管理」：從禁止她買便宜褲子、督促吃飯作息，到協助處理家務，母子間角色反轉的互動既逗趣又溫馨。姊妹淘 ・ 14 小時前
坣娜胰臟癌離世 丈夫薛智偉承受兩任妻病逝傷痛
坣娜因胰臟癌在10月16日辭世，據傳她低調要求親人封鎖消息，去世時丈夫薛智偉陪伴在旁。而薛智偉先後兩任妻子都不敵病魔，比他提早離開人世，讓人鼻酸。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
李麗芬悼「臭坣娜」：少了一個可以嫉妒的對象
59歲美聲天后坣娜本月16日因胰臟癌病逝，低調的她生前要求家人不要對外公開消息，安靜優雅地走完人生最後一程，消息傳開，不少藝人都發文哀悼；唱紅〈得意的笑〉、〈愛江山更愛美人〉的另一位女歌手李麗芬忍不住發文抱怨坣娜悄悄離世，說：「臭坣娜，我才驚覺，我少了一個可以嫉妒的對象」。中時新聞網 ・ 13 小時前
范姜彥豐怒控「粿粿出軌王子」！網挖2週前「炸裂端倪」嚇爛了
娛樂中心／曾郁雅報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後就有網友挖出范姜彥豐於10月17日突發曬出一張他與粿粿昔日合影，並打上一個「巨大問號」的發文，當時引發瘋猜兩人關係，現在網友才了解到范姜彥豐發文當下的錯愕心情。民視 ・ 12 小時前
王子爆當粿粿小王！舊愛鄧麗欣沒空理 粉絲、閨密陪慶生被讚：單身更快樂
身為10月壽星的鄧麗欣，今年滿42歲的她日前才在社群平台Instagram分享，與昔日女團Cookies成員楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）及陳素瑩（Gloria）一起慶生，合照裡的她笑得十分燦爛，看起來心情絲毫不受舊愛醜聞影響。除此之外，鄧麗欣的粉絲們也有為她舉辦慶生會，她也開...CTWANT ・ 4 小時前
彰化90年爌肉飯最後一鍋今日秒殺！老店改用雞肉推新品渡難關
[Newtalk新聞] 台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，全台豬隻禁宰禁運，各地美食小吃陷入無豬肉可賣的情況，彰化知名爌肉飯業者阿泉爌肉飯今日剩下最後一鍋爌肉，吸引大量顧客上門搶購，業者指出，今天開始推出雞肉飯、雞腿便當。 受到非洲豬瘟影響，彰化市有90多年歷史的阿泉爌肉飯採分流販售，堅持到今日只剩最後一鍋爌肉，大量老饕紛紛上門搶購，導致秒殺售罄，為應對接下來無豬肉可賣，阿泉爌肉飯今日起推出期間限定的雞腿飯和雞腿便當。 彰化縣議員楊子賢也到店品嘗新推出的雞腿飯，並指出爌肉飯是彰化人早餐日常，疫情帶來挑戰，如今爌肉飯行家改賣雞腿飯，發現阿泉滷汁的靈魂滋味仍在，雞腿肉入味不乾柴。 另一家彰化知名美食「車路口肉羹」也推出「雞霸分」新品，改用清雞柳條取代豬肉，透過不同肉類取代豬肉，讓這些知名老店不至於陷入停業的窘境。查看原文更多Newtalk新聞報導養豬協會建議阿兵哥幫忙消化30萬禁宰豬！網轟：阿兵哥不是廚餘桶政院拍板刑法等修正案 故意殺人及兒虐致死判10年以上者不得假釋新頭殼 ・ 8 小時前
喝水也可幫助排毒，但要掌握2招，6個時間點一定要喝水
腎臟是人體第二大解毒器官，經過肝臟分解的毒素，會透過腎臟再排出，可以說是身體解毒的下游工廠，腎臟代謝利用過濾排除血中的毒素，最後形成尿液，把毒物排出體外。 中醫師周大翔強調，正確喝水可以維持新陳代謝、促進人體排毒，喝水能夠刺激腸胃蠕動，還能夠調節體內水分，讓毒素能藉由尿液、流汗及糞便，加速排出體外，達到良好的排毒效果。 周大翔認為，人體有6個時間點一定要喝水，首先是早上睡醒時，接著是上午10時、中午12時、下午2時、黃昏4～6時，以及睡前約1～2小時。 1.平衡飲水中醫講求「平衡」，不只陰陽平衡，氣血要平衡、臟腑得平衡，生活也必須平衡，就連喝水都需要平衡，因為水是人體最重要的組成成分，水分進入體內的方式及代謝出去的方式，都需要取得平衡。 周大翔認為，喝水看似簡單，卻會影響全身經絡及五臟六腑的運作，黃帝內經《素問．經脈別論篇》就提到，「飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾，脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱，水精四布，五經並行」。 以中醫觀點來看，喝水基準是「平衡飲水」，評估身體狀況及小便量，選擇適量水量維持體液進出平衡，多喝水不一定對身體好，過量喝水會超過胃腸能吸收水分能力，反而影響各器官常春月刊 ・ 1 年前
豬隻禁宰令衝擊！彰化麻糬名店停賣鹹麻糬 肉包店庫存剩三天
中部中心/李文華彰化報導因應非洲豬瘟疫情，全台豬隻禁宰禁運，影響民生消費，彰化縣不少排隊名店，像是大元麻糬，使用的是溫體豬肉，現在也只好停賣招牌鹹麻糬；而鹿港阿煜肉包，庫存還剩三天，之後只能賣饅頭鹹蛋糕，業績恐怕掉七成。民視 ・ 1 天前
11月起增補專責保全！台鐵5維安措施一次看
[NOWnews今日新聞]針對近半年台鐵發生7起旅客暴力攻擊事件，交通部和台鐵公司29日赴立法院交通委員會報告，稱台鐵公司已加強治安維護，並於11月起增補專責保全，也要求鐵警對車站大廳等治安熱點增加巡...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
范姜彥豐傳求償1200萬！粿粿沒錢賠「王子也不幫付」
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，昨（29）日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，原先傳出范姜彥豐透過徵信社向粿粿求償3000萬元，如今更是爆出2人正在打離婚官司，男方手上握有女方出軌鐵證，求償1200萬元，贍養費另計，但女方只願意付500萬元，導致協商破裂，至於另一位男主角「王子」，則疑似「沒有要幫粿粿出錢」。民視 ・ 8 小時前
「500碗名店」求生存！ 肉羹變雞羹 爌肉店賣雞腿便當
全台豬肉禁運禁宰，不少仰賴豬肉為原料的小吃業者，紛紛動腦「換菜單」，有肉羹業者以雞柳條替代豬肉，還有爌肉飯業者推出期間限定滷雞腿便當因應，連帶菜市場的雞肉、魚肉等攤販，生意也變好，還有民眾說想買雞還要...華視 ・ 8 小時前
是自傳？《出租女友》男主新造型撞臉作者，網笑：原來是真實故事改編
熱門戀愛漫畫《出租女友》至今連載單行本數量達到 42 集，放眼過去漫畫歷史，是相當長青的戀愛喜劇作品，雖然遭到許多讀者不斷吐槽，卻依然創下超過 1,400 萬單行本銷量的驚人成績。而最近，男主角木之下和也，在漫畫最新進度中的換了新髮型，被眼尖的讀者發現，這髮型和作者宮島禮吏本人非常相似，引起「作者自肥」以及「漫畫是作者自傳」等熱門話題。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 11 小時前
私密處被看光遭檢舉！網紅曬27年前嫩照認「前男友是台積電主管」
曾參選原住民立委的網紅林世偉，曾在拜票場所大露紅內褲示眾，還被拍到在斑馬線上熱舞，大秀招牌紅內褲，畫面在網上瘋傳掀起熱議，話題性十足的他，昨(28日)在社群PO出27年前的舊照，還強調是身為「台積電主管」的前男友所拍攝。中時新聞網 ・ 1 天前
中國女跳「野生彈跳床」影片曝！網嚇傻：冷血王窩
國際中心／饒婉馨報導中國一名李姓女子，日前與朋友去江西上饒爬山健行，意外把一處地面當成「野生彈跳床」，在上面蹦跳嬉鬧，結果突然竄出兩條蛇，嚇得她們連忙撤退。事後女子表示，當時山區沒訊號，來回共耗時近四小時，事後才知道自己踩到蛇窩，直呼「後怕到不行」。影片曝光後引發熱議，不少網友提醒山區危險、切勿模仿。民視 ・ 1 天前
獨家》台積電2帥男友體力出局！林世偉戀上健身肌肉男
曾參選山地原住民立委、「噴假牙」藝術家林世偉，時不時被民眾拍到在街上不顧他人眼光，扭腰擺臀、大露紅內褲。日前他在個人社群po出27年前台積電男友所拍攝，僅62公斤青澀照片，引起網友熱議。林世偉接受《中時新聞網》訪問不諱言表示：「交過連2任台積電天菜男友，但他們長年工作忙碌、疲勞，房事都無法被滿足，最後我和健身猛男教練在一起。」中時新聞網 ・ 6 小時前