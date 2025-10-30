張庭罕曬全家福近照 16歲愛女逆襲變「超模臉」

張庭、林瑞陽罕曬全家福近照，子女暴風式成長超驚人。（圖／林淑娟攝）

「戲劇女神」張庭與「台灣第一小生」林瑞陽2010年結婚後，育有一對子女，近年雖淡出演藝圈，轉往上海經營公司，仍不時透過社群分享生活。她28日罕見曬出全家福近照，她與老公的凍齡外貌和孩子們的暴風式成長，引起網友熱烈討論。

張庭28日在社群分享一系列棚拍照，只見一家4口分別換上西式正裝及中式禮服，現年55歲的張庭不僅維持緊緻臉部肌膚，擺出燦爛露齒笑容，纖細身形也完全不像是有2個孩子的媽。65歲的林瑞陽則展現沉穩性格，身材清瘦許多，雖頂著滿頭白髮，依然意氣風發。

不過，最吸睛的還是漸漸長大的一對子女，尤其16歲的大女兒林希曈（Angela），除了擁有高䠷名模身材、健康膚色，還有著一張「高級臉」，加上曾當上伸展台擔任模特兒，自然散發一股混血洋妞的氣息；現已13歲的兒子也是暴風式抽高，俊俏外型搭配一身西裝，相當帥氣，讓張庭驕傲表示：「如果幸福有模樣，那就是你們，我的公主和王子！」

一系列全家福曝光後，吸引許多網友留言回應：「這一家的顏值太絕了」、「弟弟像年輕時候的林瑞陽，超帥的」、「小美女越來越國際範啦」、「孩子們長大了，很漂亮有氣質」、「自信才是王道，女兒有一種很高級的美」、「姐姐這麼多年還是那麼美」。

此外，大女兒曾被嘲諷沒遺傳到父母基因、長得醜像老鼠，但登過上海時裝週的她坦言，每個人對外型都有自己的審美觀，只要自己開心就好，不懼外界攻擊，令媽媽感慨說：「在年輕的歲月裡勇敢地去嘗試，勇敢地體驗。如果說什麼事情都要準備好了再出發，那可能沒有出發的那一天，所以媽媽很敬佩你！我的女兒，林希曈！」

