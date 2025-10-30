張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人

記者林宜君／台北報導

台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。29日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。

張庭與林瑞陽穿著中式禮服拍攝全家福照片，氣質優雅。（圖／翻攝自張庭微博）

全家福照片中，55歲的張庭與65歲的林瑞陽無論穿著中式或西式禮服拍照，氣質依然優雅。久未公開露面的林瑞陽看起來清瘦許多，但仍保持紳士風采。張庭則依然維持凍齡美貌，甜美燦笑跟當年一樣迷人。

張庭與林瑞陽的13歲兒子林秉翰（左二下）同樣成為焦點，濃眉大眼、英氣神似父親年輕時模樣。（圖／翻攝自張庭微博）

最吸睛的焦點莫過於兩人15歲的女兒林希曈，她一身高挑曲線、健康膚色、約170公分的身材氣場全開。林希曈先前曾登上上海時裝週走秀，當時外貌被酸「不像媽媽」，如今蛻變成氣質黑美人，散發成熟自信，讓網友直呼：「完全是高級臉！」、「比明星還有星味！」

今年初張庭女兒在上海時裝週走秀時，被酸「長得不像媽媽」。（圖／翻攝自微博）

張庭表示，如果女兒想進演藝圈，會支持她。圖為張庭女兒林希曈（圖／翻攝自張庭微博）

張庭與林瑞陽的13歲兒子林秉翰同樣成為焦點，濃眉大眼、英氣神似父親年輕時，身高也已超過170公分。姐弟倆目前就讀新加坡國際學校，熱愛運動的林秉翰入選羽球校隊，林瑞陽為此特地聘請國手級教練陪練，全力栽培兒子興趣。

張庭（左）與兒子林秉翰（右）幸福合照。（圖／翻攝自張庭微博）

張庭發布照片的同時，在微博寫下「如果幸福有模樣，那就是你們，我的公主和王子！」並幸福標註「家有兒女初長成」。事實上林瑞陽夫妻倆雖嚴格要求孩子的學業與品德，但在夢想選擇上給予充分自由。張庭曾表示，如果女兒想進演藝圈會支持她。這次全家福照片曝光後，不少粉絲也大讚「張庭根本沒變！」、「一家人好幸福，完全是時尚大片等級。」

張庭（右）與女兒林希曈（左）甜蜜合照。（圖／翻攝自張庭微博）

