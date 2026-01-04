張庭16歲愛女自信曬「黑皮」！酸民攻擊無效 粉絲全喊讚

記者林宜君／台北報導

張庭與林瑞陽的愛女林希曈（Angela）近日成為網路焦點，16歲的她自信面對酸民攻擊，展現與年齡不符的成熟心態，也讓粉絲對她「黑皮高級臉」讚嘆不已。（圖／翻攝自張庭微博）

張庭與林瑞陽的愛女林希曈（Angela）近日成為網路焦點，16歲的她自信面對酸民攻擊，展現與年齡不符的成熟心態，也讓粉絲對她「黑皮高級臉」讚嘆不已。張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中大女兒林希曈因外型和膚色與大眾審美不同，從小就常遭酸民攻擊。但她心態非常正確，近日在社群分享自己對美的看法，強調「不應該被單一審美標準綁架」。

林希曈坦言自己喜歡曬黑，不常擦防曬，雖然媽媽張庭有提醒「可能會長雀斑」，但她仍覺得雀斑很可愛。（圖／翻攝自張庭微博）

在影片中，有粉絲問她：「妳怎麼做到這麼漂亮？」林希曈微笑回應：「你們太善良了。」並大方承認自己是「黑皮」，她說：「其實所有膚色都很好看，白的好看、黑的也好看，每個人欣賞美的方式都不同。」面對網友的討論，她反應理性又成熟，甚至幽默自嘲：「如果大家看到我本人，可能會嚇到，因為比影片更黑。」林希曈坦言自己喜歡曬黑，不常擦防曬，雖然媽媽張庭有提醒「可能會長雀斑」，但她仍覺得雀斑很可愛。她的自信態度也獲得網友高度讚賞：「教得好！」近期，林希曈更接下模特兒工作，首度登上伸展台，獨特氣質受到肯定，被讚擁有「高級臉」魅力。

