張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的

張庭（右）與林瑞陽（左）結婚多年。（圖／翻攝自張庭微博）

張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。

張庭與林瑞陽的愛女林希曈（Angela）高EQ回應。（圖／翻攝自張庭微博）

Angela過去曾多次遭網路霸凌，而承受巨大壓力，2021年更在影片中情緒潰堤，坦言：「為什麼我要生在名人的家庭？為什麼我要成為妳的女兒？我不想要有錢。」所幸在母親張庭的陪伴與鼓勵下，她逐步走出陰影，開始正面看待自己。

近日，張庭在小紅書分享與女兒互動的影片，詢問Angela覺得自己比較像誰，Angela大方回應：「我覺得我像我爸」，尤其是膚色，並笑說自己的深膚色其實是遺傳自爸爸。

