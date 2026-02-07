張廖簡宗親全國總會新任理事長就職 盧秀燕：不忘祖先、不負期待

張廖簡宗親全國總會新任理事長就職，市長盧秀燕：不忘祖先、不負期待。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台灣張廖簡宗親全國總會今(7)日舉辦第15屆理事長及理監事就職典禮，來自全台各地的宗親齊聚一堂。台中市長盧秀燕以市長及宗親媳婦身分出席表示，倍感溫暖與榮幸，感謝宗親們長期的關心與支持，讓她在市政工作上更不敢懈怠；同時感謝前理事長張玉川任內的辛勞貢獻，並祝賀新任理事長張良欽榮膺重任。

盧市長表示，自己不只是台中市長，也是廖家的媳婦、廖媽媽，能以雙重身分歡迎各地宗親，心情格外親切。她提到，張廖簡宗親就像一家人，長期以來給予她許多照顧與鼓勵，也因此更提醒自己，擔任市長一定要更加認真，不能辜負祖先與宗親的期待。她也感謝前任張玉川理事長多年來領導有方，凝聚全國約40個宗親會，團結鄉親、推動會務不遺餘力，為宗親組織奠定穩固基礎，讓宗親情誼得以持續傳承。

盧市長進一步肯定新任張良欽理事長，過去10年來持續帶領宗親前往河南尋根溯源，不忘姓氏來源與祖先精神，展現華人重視家庭與家族價值的核心精神。她相信，在張理事長的帶領下，張廖簡宗親會將持續發揚姓氏文化、凝聚向心力。盧市長也藉此邀請全國宗親與民眾過年期間到台中走春，欣賞全台規模最大的中台灣燈會，感受城市的人情味，她也為宗親們準備了「馬上有錢」春聯，祝福大家新年快樂、身體健康。

今日就職典禮，包含盧市長、社會局長廖靜芝、民政局長吳世瑋、北屯區長陳宗祈均出席；另立法委員廖偉翔也派員參加。