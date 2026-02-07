張延廷萬華義賣高麗菜 民眾大排長龍、反應熱烈

前空軍中將副司令張延廷爭取國民黨中正萬華區市議員提名，7日他在糖廍里社區發展協會前面舉辦高麗菜義賣活動，反應非常熱烈，其他里的里民也來排隊搶買10元高麗菜。（攝影／鄭國強）

空軍前中將副司令張延廷爭取國民黨中正萬華區市議員提名，讓原本就緊繃的萬華選情更加熱鬧，7日他在糖廍里社區發展協會前面舉辦高麗菜義賣活動，聯合其他協會一起辦免費美髮活動等，引大民眾大排長龍，現場排隊長度300公尺，張延廷也和民眾互動。

張延廷接受《信傳媒》採訪時說「今天很成功，民眾共襄盛舉，大排長龍，這些菜都是昨天摘的、昨天運到位，義賣給大家。」剩一個禮拜就準備要過年了，過年期間他有什麼安排？

張延廷資歷算完整，但要擠進市議員，沒有那麼輕鬆。（攝影／鄭國強）

他表示「跟鄉親朋友打打招呼，互動一下，拜年賀節，跟大家交個朋友，蠻熱鬧的。」因為高麗菜過剩，目前市場行情不好，張延廷索性把產地的高麗菜運來台北義賣。

繼6日早上10點在大理街106號前高麗菜義賣引起地方轟動之後，7日下午2點百位民眾已經在糖廍里社區發展協會前排隊，每個人限購1顆，自備10元，和裝載的袋子，其實現場不只有高麗菜，還有茶葉蛋和爆米花，許多其他里的民眾也來共襄盛舉，還有免費的美容，現場的棚子是由永慶房屋提供。

現任的國民黨籍市議員郭昭巖也在現場和民眾互動。（攝影／鄭國強）

在地方鄰里的支持下，現場的活動非常的成功，同黨的現任市議員郭昭巖也到現場和民眾致意，意外的插曲，爭取民進黨市議員提名的前三立記者馬郁雯僅帶著一個助理也出現在現場和民眾互動。

張延廷資歷算完整，但要擠進市議員，沒有那麼輕鬆，中正、萬華原有8席議員，吳沛憶轉戰立委成功，目前另有民進黨籍劉耀仁、洪婉臻，國民黨籍應曉薇、鍾小平、郭昭巖、吳志剛，以及無黨籍的徐立信。除了現任議員之外，其他已表態或被點名的潛在人選，還有康家瑋、吳怡萱、馬郁雯、張銘祐、張延廷、劉思吟、李孝亮和應佳妤等。

