張延廷：雷達鎖定 是施壓動作

日本防衛省日前指稱，航空自衛隊F-15戰機在宮古海峽附近兩度遭中共解放軍海軍遼寧艦起飛的殲-15戰機以火控雷達「鎖定」；有戰略學者直指日方是「惡人先告狀」，說法有漏洞，並認為共機雷達只是「照射」而非「鎖定」日機，但前空軍副司令張延廷說，戰機雷達「鎖定就是盯住了」，這是施壓動作。

日本首相高市早苗日前一席「台灣有事，日本有事」發言，引發陸日關係緊張，淡江戰研所兼任副教授黃介正分析，高市說話踩了雷，中共拉高姿態，也做好兩手準備，包括動用航軍艦、戰機加壓，目的是在不傷筋骨情況下，藉機敲打美日同盟，也順便做給印太地區周圍的國家看。

廣告 廣告

戰略學者張競昨指出，日本防衛省與自衛隊於社群平台公布的日文原文中，前兩段內容幾乎完全相同，但中文翻譯版本卻分別寫成「間歇性雷達鎖定」與「間歇性雷達照射」，兩種概念並不相同，卻被日方翻成兩個版本，令人質疑。

張競強調，雷達「照射」與「鎖定」在軍事上具有明確技術差異，日本自衛隊不可能分不清楚，「若刻意在翻譯版本上動手腳，只會讓人懷疑其刻意操作」。

解放軍殲-15究竟是雷達「照射」或「鎖定」日戰機，威脅程度不同，張延廷說，機載雷達若從搜索模式，進到追蹤模式，就是「鎖定」，就會把信號傳給戰機掛載的飛彈，對方戰機也會響起警報；不過，戰機座艙右方有個安全閥，是關上的，所以飛彈無法發射。

張延廷說，日機被鎖定後，RWR警報會啟動，第一架日機是持續3分鐘，第二架不是持續而是間斷，時間約半小時。而且戰機有AVTR飛航記錄器，相當於民航黑盒子，若對日方說法有疑慮，日後是可以查出真相的。