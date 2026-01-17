張弘洋：新生兒醫療 孩子有更好未來

新生兒科向來被視為辛苦的科別，但帶來的成就感也特別深刻。馬偕兒童醫院新生兒科主任張弘洋感性地說，在少子化的時代，每個孩子都是無可取代的寶貝，新生兒醫療也更加精緻、人性化，不只要救活，還要讓孩子有更好的未來。

張弘洋在大學時參加服務性社團，每年到偏鄉陪伴孩子，當時就感覺自己與孩子特別有緣，於是立下投身兒科的志向。他分享，當年馬偕醫院是兒科的殿堂，自己雖然同時錄取其他醫院，最終仍選擇到馬偕受訓；經過3年住院醫師的扎實訓練，很幸運能繼續在馬偕新生兒科學習跟服務。

台灣第一個新生兒加護病房正是設置在馬偕醫院。張弘洋分享，馬偕新生兒團隊不僅要照顧在院內誕生的寶寶，還要負責「急重症新生兒外接」，前往其他醫療院所接回高危險的新生兒醫治，這也是馬偕醫院在台灣首創且持續努力的服務。

隨著資歷累積，張弘洋對孩子的使命感愈來愈強，希望把馬偕的優良傳統延續下去，除了持續臨床工作外，也投入教學和研究，希望帶領年輕醫師成長，並讓臨床經驗能夠被科學化地傳承下去。

儘管近年少子化趨勢下，年輕醫師逐漸對兒科卻步，但張弘洋強調「兒科需求永遠存在」，尤其早產與高風險新生兒比例有上升趨勢，更需要訓練扎實的專科醫師。他提到，國家近年也逐步提高新生兒醫療給付，辛苦的付出不再只是做功德，新生兒科是有未來的。

從加護病房到後續門診追蹤，新生兒團隊與家長往往連結緊密，看到孩子從巴掌般大小一路成長到可以跑跑跳跳和上學，都讓醫療團隊深受鼓舞。張弘洋說，在生命最初最危險的時候提供救治，需要醫護團隊的緊密合作，不只是治療疾病，更深深影響孩子的長遠人生和家庭，這正是這份工作最大的意義。