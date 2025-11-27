張志豪辭黨職 中和綠營掀波

民進黨組織部主任張志豪26日請辭，傳聞將再投入新北市中和區議員選舉。（本報資料照片）

民進黨組織部主任張志豪26日請辭，傳聞將再投入新北市中和區議員選舉，與2位同選區現任議員張維倩、張嘉玲再度上演上屆「三張」搶票戲碼。張嘉玲受訪表示，做好選民服務、爭取建設，以贏得選民的認同與支持；張維倩說，樂見有心為中和服務的參選人，民進黨為取得最佳席次，黨內提名機制仍有討論與檢視空間。

張志豪曾任前總統蔡英文幕僚，民國107年首度當選新北市議員，後從英系轉入湧言會，111年競選連任失利，成為新北市第六選舉區（中和區）落選頭，被延攬至民進黨中央黨部任職。114年因同黨議員發言抨擊賴清德，張隨即退出湧言會運作。

張志豪27日臉書指出，已當面向賴總統請辭，感謝總統3年來提攜栽培與照顧，從「賴清德幹訓班」結業，是一份責任、也是榮耀。

中和地方人士表示，張欲「捲土重來」已不言可喻，不過他身為黨務主管，卻帶頭違反黨內規定「未完成提名程序前，文宣品不得使用正副總統、行政院長等人影音」。張志豪澄清，文章是辭去黨職的心情抒發，與選舉無關。

張嘉玲表示，依舊按照自己的步調，做好選民服務、監督市政、爭取建設，以贏得選民的認同與支持。

張維倩說，只要是有心為中和市民付出、推動地方進步的參選人，都樂見加入，共同讓中和更好。然而，評估上屆民眾黨立委得票數，若民進黨維持提名3席，最後極有可能僅能取得1席。

此外，新北市議員第四選區同樣競爭激烈，民眾黨2位熱門人選動作頻頻。民眾黨立委黃國昌三蘆服務處主任周曉芸25日率先在三重區重陽路四段「黃金三角窗」掛出首面大型形象看板，主打「三蘆曉清新」，訴求以新世代政治風格翻轉新北。另一方面，民眾黨發言人李有宜近來也加大宣傳力度，展現參選企圖。