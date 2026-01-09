張志軍稱與台灣擴大交往 海基會：恢復兩會對話就是展現最大善意

海協會長張志軍日前發表新年寄語表示，新的一年海協會將一如既往與台灣民眾擴大交往、增加交流；海基會副秘書長黎寶文今天(9日)對此表示，海基會期待兩岸能重回理性對話的道路，但中國近來的作為並不利於兩岸善意與互信的累積。他指出，若真有意促進對話，恢復兩會溝通管道便是展現最大的善意，而非透過軍事威嚇對台灣社會造成壓力。

海基會9日召開例行背景說明會，由海基會副秘書長黎寶文主持。

針對中國大陸海峽兩岸關係協會(海協會)會長張志軍在發表日前發表題為「行而不輟、共臻新程」的新年寄語，表示海協會將一如既往地與廣大台灣同胞擴大交往、增進交流、深化合作、凝聚認同，媒體詢問海基會對2026年兩岸關係與兩會互動的展望。

黎寶文表示，海基會仍期待兩岸能重回理性對話的道路，但中國近來點名內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀為「台獨頑固份子」，也將一名檢察官列為「台獨打手幫凶」的相關作為，並不利於兩岸善意與互信的累積。他認為對岸若真有意促進對話，恢復既有兩會溝通管道，應是展現善意的方式。黎寶文說：『(原音)第一個跟海基會恢復既有兩岸兩會對話管道是最大善意的展現。第二，各式各樣的作為要有助於累積兩岸的互信，而不是用政治恫嚇、軍事恫嚇對台灣人民或社會做威脅，這樣無助於兩岸關係的發展。』

黎寶文並說，海基會希望2026年能有機會恢復兩岸兩會對話，且該對話不應設置任何政治前提，並必須建立在台灣人民共識的基礎之上。

媒體追問，海基會前任董事長吳豊山曾坦言任內多方嘗試，仍難促成兩岸接觸，2026年恢復兩會對話有無樂觀的可能？黎寶文表示，兩岸關係不是單純台灣與中國的問題，而是深受國際局勢，目前國際地緣政治處於高度不確定，中國內部權力高度集中所帶來的政經不確定性也仍然存在，兩岸互信與善意的累積還需要一段時間發展；即便如此，海基會仍然會持續盡最大的努力、秉持最大的善意，促進兩岸對話，甚至恢復兩會對話，這是海基會努力的目標。

至於外界關切海基會新任董事長的人選，黎寶文表示，相關人事須待陸委會正式公布後，海基會才會依程序啟動後續作業，一旦人選確定，海基會將立即召開臨時董監事會議完成通過程序，但現階段尚無進一步的訊息。(編輯：許嘉芫)