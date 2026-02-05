【張志輝殺女辱屍 2】他驚悚運屍逛台北 記者飆國罵、女友幽魂破心防
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
2004年10月27日晚間，一通電話打進新聞台。電話那頭的男子自稱殺了人，語氣冷靜，要求找記者鍾志鵬。這名男子，正是白曉燕命案主嫌陳進興的妻舅張志輝。沒有人知道，這通電話，將開啟一場長達六小時的心理攻防戰，也讓一輛載著張志輝女友遺體的轎車，在台北忠孝路四段國父紀念館館站街頭，停到到深夜。而讓張志輝願意前往刑事局的關鍵，竟然是他女友的一縷幽魂與記者飆國罵。
張志輝模仿姊夫陳進興求曝光 打電話給媒體要鏡頭
殺害女友後，張志輝沒有選擇直接投案。他的腦海裡浮現的，是當年姊夫陳進興犯案後，引發全台震動的畫面。在他扭曲的思維中，「被媒體報導」，彷彿等同於「留下存在感」。
2004年10月27日晚間7點多，他主動打進電視台新聞部，自稱殺了人，希望接受採訪。電視台不敢大意，立刻請熟悉他的資深記者鍾志鵬回撥確認。說起來真巧，記者當時正就讀研究所，上課前手機會關機，但就在進去上課關機前10秒，公司電話打來告知這件事。於是回撥確認之張志輝身分無誤後，新聞部高層隨即啟動緊急應變機制，同步通報警方、調度記者採訪。
張志輝在電話中反覆強調：「我要讓大家知道，我真的很愛她。」但記者聽得出來，這不是坦承，而是一場想被看見的表演。
轎車後座有一全身紅衣女子戴口罩斜躺 張志輝刻意營造女友睡著
犯案後，張志輝沒有棄屍。他替女友換上紅色運動服、戴好口罩、整理頭髮，甚至細心調整姿勢。這些動作，看似體貼，實則充滿病態心理。
接著，他獨自將遺體搬進後座，蓋好衣物，關上車門。當記者在內壢偏僻空地與他會面時，他神情冷靜，甚至主動示意查看後座。門一拉開，一具穿紅衣、戴口罩、全身僵硬的女子映入眼簾。記者聞到一股異味，時間彷彿瞬間凍結。記者確認張志輝真的殺了人，遺體就在轎車後座。
張志輝載屍奔馳高速奔馳無人識破 當年過收費站也沒被發現
當年，高速公路還有人工收費站。張志輝從桃園駕車北上台北，一路通過多個收費口。收費員收錢、放行，一切如常。沒有人察覺，後座躺著的是一具屍體。他行駛中山高、轉建國高架橋，下交流道後左轉忠孝東路。晚間 10 點多，忠孝東路車流還是很多。張志輝把載有遺體的車，就停在國父紀念館站平面道路上。
台北捷運國父紀念館站前心理戰 臺灣啤酒對話破防線
張志輝堅持，只願向時任刑事局長侯友宜投案。但程序與聯繫需要時間。他的車，就停在國父紀念館旁。遺體在後座，車門緊閉。時間流逝，他越來越焦躁，記者請同事買來臺灣啤酒陪他喝，只為穩住情緒。張志輝一邊喝，一邊哭說：「我真的很愛她。」但話語跟行為，矛盾太大。記者與張志輝雙方僵持近兩小時….，時間一分一秒過去…………...
邱姓女友魂魄一說擊潰心防 記者高聲飆國罵後張志輝同意前往刑事局
關鍵時刻，體質敏感的記者靈光乍現，以看到張志輝女友的魂魄從她遺體中飄出，穿過後車門，神情悲傷的向記者一鞠躬。這個時候，記者故意高聲飆髒話，聲量大到國父紀念館站不明就裡的人，眼睛看過來。痛罵張志輝說：【你說愛女友是假的，你難道不知道，民間習俗人剛死，魂魄還在身上，無法接受已經死的事實，心情巨大悲傷，而且軀體一動，渾身劇痛，你他X的，從桃園到台北，當中有多少顛簸，她很痛你知不知道】。聽到這番痛斥之後，張志輝深深嘆了一口氣，對記者點點頭，才願意開車前往不遠處的刑事局。
張志輝凌晨刑事局終局夜 親吻女友額頭告別
凌晨過後，張志輝終於上路。在採訪車前後包夾下，他開載有女友遺體的車子緩慢前往不遠處的刑事局。凌晨2點半，車輛進入刑事局中庭。大批記者已經在現場。張志輝下車，打開後門，輕吻女友額頭。不知道低聲說什麼話後，轉身走進大樓。六小時的周旋，在這一刻結束。
法律，正式接手這場悲劇。張志輝以為，鏡頭可以為人生留下最後一幕。但事實證明—表演救不了錯誤。他載著遺體經過高速公路、忠孝東路、國父紀念館，卻走不出內心黑洞。最後，只能走進鐵窗。
這起案件提醒社會：愛不能控制，痛不能暴力，錯誤更不能用曝光掩飾。
本文撰寫、依據當年現場採訪、法庭採訪現場紀錄與摘自判決書
