【張志輝殺女辱屍3】他掐死女友自首？投案？吵不停 最後無期徒刑定讞

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

曾經逃過白曉燕撕票案死劫的張志輝，好不容易等到無罪確定，全身而退，外界一度以為，他終於迎來人生第二次機會。沒想到，短短幾年後，他卻因情殺案再度站上被告席，從「死裡逃生」走向「終身入獄」。更引發爭議的是他到底算不算「自首」？這個問題，讓一、二審法院吵翻天，最後最高法院認定他符合自首要件，無期徒刑定讞。

張志輝活活掐死女友是自首？還是投案？一審、二審吵不停，最後最高法院讓認定自首，無期徒刑定讞。（圖／三立新聞資料照）

張志輝逃過白曉燕撕票案死劫 人生本要重來變黑暗

1997 年白曉燕命案震撼全台，張志輝因是主嫌陳進興的妻舅（妻子張素貞大弟）一度被列為重要關係人，長年背負輿論壓力。多年來，他不只承受司法審理，也承受社會質疑，生活幾乎被案件綁架。無論走到哪裡，都難以擺脫「白案相關人」的標籤。直到法院最終認定證據不足，無罪確定，他才真正洗刷嫌疑。



對張志輝而言，這不只是法律勝利，更像是人生重生。親友回憶，當時的他曾說，希望遠離過去，好好過日子，不再被案件纏身。外界也一度相信，他終於走過命運最黑暗的一段路。但是…………..

廣告 廣告

張志輝活活掐死女友是自首？還是投案？一審、二審吵不停，最後最高法院讓認定自首，無期徒刑定讞。圖為 張志輝在白曉燕撕票案中無罪確定。（圖／三立新聞資料照）

張志輝活活掐死女友 情殺風暴讓重生機會全毀

然而，這場重生並沒有維持太久。2004 年，張志輝因感情糾紛失控，殺害交往多年的女友，案件曝光後，再度震撼社會。從白案無罪者，一夕之間變成情殺兇嫌，人生瞬間翻轉。



檢方調查發現，他犯案後不僅未立即報警，還載著遺體四處繞行，並長時間與媒體接觸，行為冷靜而複雜。檢方認為，這不是單純悔悟，而是企圖掌控節奏、影響外界觀感。好不容易換來的清白與自由，在這一刻完全歸零。

張志輝「自首」認定爆發爭議戰 一審、二審吵翻天

張志輝情殺案進入司法程序後，最大爭議焦點浮現—張志輝，到底算不算自首？檢方主張，他是在案情曝光、警方掌握人車位置後，才進入刑事局，已不符合「主動投案」精神，最多只能算投案，因此求處死刑。



一審法院則持不同看法。法官認為，他在警方尚未完全掌握犯罪細節前，就主動聯絡媒體，坦承殺人，並配合警方到案，具備自首實質要件。因此，一審判處無期徒刑。但二審法院推翻一審判決。二審認為，張志輝先利用媒體曝光，再配合警方行動，不屬於真正悔悟，改判死刑。一、二審判決結果天差地遠，引發高度關注。

張志輝活活掐死女友是自首？還是投案？一審、二審吵不停，最後最高法院讓認定自首，無期徒刑定讞。（圖／三立新聞網專題中心製圖）

最高法院最終定案 張志輝無期徒刑定讞

案件最終上訴至最高法院。最高法院重新檢視全案細節，包括通聯紀錄、媒體接觸時間、警方掌握進度等關鍵證據。法官認為，雖然張志輝投案過程複雜，並不是典型自首模式，但整體仍符合「在司法機關尚未完全掌握前主動承認犯行」的要件。因此，最高法院撤銷死刑判決，改判無期徒刑定讞，並褫奪公權終身。這項判決，為多年司法拉鋸正式畫下句點。張志輝，從此要在獄中度過餘生。

張志輝活活掐死女友是自首？還是投案？一審、二審吵不停，最後最高法院讓認定自首，無期徒刑定讞。（圖／三立新聞資料照）

張志輝從無罪重生到鐵窗人生 命運反差寫實錄

回顧張志輝的一生，充滿戲劇性轉折。他曾因白案被懷疑多年，又幸運脫身。也曾被視為「重生者」，重新站回人生起跑線。但最終，卻因情感失控，親手毀掉自己。從無罪確定，到無期徒刑定讞，只隔了短短幾年。



這種命運反差，讓許多人感嘆：法律給了機會，但人生怎麼走，終究掌握在自己手中。一次錯誤，就足以改變一輩子。



張志輝的人生，曾兩度站在命運交叉口。

一次是白案無罪，重獲自由。

一次是情殺定讞，走進牢房。



司法制度，給過他重新開始的機會。但最終，他沒有守住。從死劫逃生，到終身服刑，這條路提醒所有人：人生沒有重來鍵，選擇錯了，代價往往是一輩子。

張志輝活活掐死女友是自首？還是投案？一審、二審吵不停，最後最高法院讓認定自首，無期徒刑定讞。（圖／三立新聞資料照）

本文撰寫、依據當年現場採訪、法庭採訪現場紀錄與摘自判決書

更多三立新聞網報導

【台北方保芳命案1】陳進興殘殺方保芳夫婦、性侵女護士 全一槍斃命

大S遺產汪小菲碰不到原因曝光！會計師胡碩匀揭1關鍵 他最多200萬

【台北方保芳命案2】她雙腿沒被綁！遭陳進興性侵後女護士被一槍奪命

【台北方保芳命案3】診所深夜傳女子哭聲？直擊現已成佛教圖書館診所

