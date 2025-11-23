張忠謀也曾批評匯率 學者：現在台灣競爭力已非當年可比
（中央社記者潘姿羽台北23日電）經濟學人（The Economist）專文探討「台灣病」，認為央行長期壓低台灣匯率引發諸多問題。2012年時因競爭對手韓元貶值，台積電創辦人張忠謀曾公開批評央行匯率政策，但學者認為，匯率非經濟發展單一問題，乘著AI大浪，如今台灣競爭力非同日而語，對產業界而言，地緣政治、關稅等問題，可能比匯率更嚴峻。
經濟學人引用其編製的大麥克指數，指稱台灣央行長期壓低新台幣匯率，導致經濟金融產生多項問題，如民眾購買力受損、房價攀升、累積金融風險等。
經濟學人以「台灣病」批評台灣經濟現況，國發會主委葉俊顯認為，經濟學人觀點可能沒有考慮台灣出口結構已經與30、40年前完全不一樣，用當時的論點看待現狀不太合適。
葉俊顯解釋，30、40年前台灣產業集中傳產，近年來半導體產業比重提升，即便傳產，紡織等業別也開始轉型升級，只要有獨特產品、技術，相對而言就不會因匯率因素而影響出口。
不僅葉俊顯提出質疑，經濟部長龔明鑫話說得更直白，強調台灣經濟發展不錯，應該是模範生，並沒有生病；近年台灣出口好是因為AI，匯率不是主導出口好壞的單一因素。他直白批評經濟學人的報導說，「我們沒有病，有病的是講我們有病的。」
經濟學人的「台灣病」說法引起國內各界正反意見，其實每隔一段時間，央行操縱匯率的話題就會引起討論，例如2008年至2013年間，主流聲音是希望央行促貶。時任台積電董事長的張忠謀，更不時與當時的央行總裁彭淮南隔空交戰，言詞犀利、砲火四射。
當時張忠謀要政府不要當企業的絆腳石，直言韓國匯率控管做得比台灣好；2012年時張忠謀更抱怨5年來韓元貶值近2成，新台幣同期卻升值近1成，如果企業CEO在5年內成本增加逾3成，早就被董事會裁員。
時任央行總裁的彭淮南則回擊張忠謀，假如匯率能解決出口問題，全世界不需要經濟學家。中央大學經濟系教授邱俊榮回憶，當時韓國明顯用貶值促進出口，加上台積電尚無今日的龍頭地位，匯率對毛利影響很大，國內衍生兩派爭論，一派認為台灣與韓國產業重疊性高且競爭態勢嚴峻，應跟進韓國，透過貶值促進出口，另一派則反對干預匯率。
邱俊榮表示，韓國為了發展國家經濟，不惜讓因親信干政案入獄的時任三星電子副會長李在鎔提前出獄，當時青瓦台稱「這是為國家利益做出的選擇，希望國民能理解」；但台灣畢竟與韓國國情不同，在匯率一事上，央行沒有做得太明顯，傾向維持動態平衡，也就是讓新台幣處在相對偏弱，而非大力助貶，即便如此，還是有諸多質疑聲浪。
事實上，前央行總裁彭淮南過去多次強調，中央銀行絕對沒辦法讓所有人都高興，因為匯率是雙面刃，新台幣貶值有利出口，升值則有利進口；台灣固然是出口導向的經濟體，匯率趨貶可讓出口產業受惠，但食物、能源仰賴進口，貶值對消費者而言並非全然是好事。
過去張忠謀與彭淮南幾乎年年一吵，時常登上新聞版面，但隨著台積電在先進製程邁出大步，擴展全球市占率成為晶圓代工霸主後，近年不再看到台積電對匯率做出評論，也較少有企業大老強力要求貶值，大部分企業界都轉而希望匯率穩定，不要暴起暴落即可。
「現在的產業問題比以前棘手很多」，邱俊榮直言，十幾年前，電子業還在「毛3到4」時代，產業界對央行有一致期待，至少微薄毛利不要被匯率吃掉；然而，隨著美國總統川普入主白宮，貿易保護主義興起、關稅戰開打、美中科技爭端持續、地緣政治風險升溫，這些因素疊加均成為產業經營的挑戰。
邱俊榮表示，近年台灣搭上AI浪潮，對於外在局勢的變動挑戰仍存，抵禦能力已提高；雖然產業兩極化問題明顯，但傳統產業愁雲慘霧，主因是中國產能過剩、需求萎縮，匯率是雪上加霜，而非問題根本。
邱俊榮認為，過去台灣的出口競爭力很大一部分是靠結構性打造低成本環境而達成，但國際政經局勢改變，除了美國掀起關稅戰、各國啟動貿易談判，還有碳費等國際浪潮，要繼續維持低成本環境愈來愈困難；同時，美國緊盯匯率操縱議題，讓央行難以過度干預，這或許是「解放」央行匯率政策的契機，真正回歸動態穩定。
雖然外界對於匯率各有不同看法，但今年5月新台幣連續2天盤中升1元，台經院院長張建一指出，這種猛烈升值也不是大眾所樂見，對廠商而言穩定最重要。
不過張建一坦言，國際政經局勢瞬息萬變，地緣政治緊張局勢會影響到資本市場，一有風吹草動，都可能引發金融市場震盪，「未來匯率波動會變大」。
張建一指出，面對動盪時局，製造業廠商除了強化產品競爭力，盡量擠進賣方市場，也要採取多元策略，降低匯率風險，除了進行避險，也可調整報價作法。舉例來說，有些廠商明明主要賣歐洲市場，還是用美元報價，或許可視國際匯率變動情況，適時調整策略。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1141123
