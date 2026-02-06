張忠謀免費送自傳？查核中心教你1招判別真假：網傳書名露馬腳

詐騙手法不斷翻新，名人遭冒名盜用的情況也層出不窮。近期臉書流傳一段文字，聲稱是台積電創辦人張忠謀以第一人稱撰寫的自述內容。文章提到張忠謀已94歲，歷經多次心臟手術與糖尿病治療，並分享人生體悟與選擇，表示將把個人收藏的工程學書籍、中國書畫作品以及《我的自傳》留給社會，強調金錢無法取代信念與責任。然而，經事實查核中心調查，這段文字並非張忠謀所撰寫，而源自過去曾流傳的詐騙文本。

查核記者致電台積電慈善基金會執行長彭冠宇求證，彭冠宇澄清，網路流傳的文字並非由張忠謀撰寫。經查證，張忠謀確實出版過自傳，但書名為《張忠謀自傳》，並非網路流傳的《我的自傳》。

事實上，這段網傳文字並非首次出現。2025年間，曾有相同內容的訊息流傳，但文末附帶一個網址，聲稱可免費領取書籍，實際上是釣魚網站，用以詐騙民眾個資。到了2025年底至2026年初，該釣魚網站的網址消失，文字重新流傳，變成假借張忠謀名義的文章。

假自述文章缺可靠來源 民眾分享需謹慎

過去，台灣事實查核中心也曾查證類似案例，指出冒用名人名義的「免費贈書」訊息，多為詐騙手法。例如，臉書曾出現以黃仁勳名義發布的「加LINE領書」公益贈書訊息，實為假冒名人詐騙。官方社群平台並未發布任何活動，165反詐騙專線及資安專家均提醒民眾勿點擊不明連結或提供個資。

查核中心提醒，近期流傳的假借張忠謀名義的自述文字，雖然未附帶詐騙連結，但同樣缺乏可靠來源，民眾應保持警覺，遇到來源不明的網路訊息時，可先查證官方管道或主流媒體報導，再決定是否分享。

