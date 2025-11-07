張忠謀勸說新壽才放手？台新新光金總座回應

▲台新新光金總經理林維俊（中 ）今（7）日率領旗下子公司高層出席台北國際金融博覽會展區，受訪時也談到新光人壽與北市府解約進度。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 輝達海外總部確定落腳北士科T17、18，標得地上權的新光人壽最後同意在拿回相關成本下，與台北市政府解約，並將簽署解約協議書。不過，傳出新壽突然點頭放手，關鍵在台積電創辦人張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮等科技大老出面，成功說服台新新光金控董事長吳東亮。對此，台新新光金總經理林維俊今（7）日受訪時表示，「我不知道這件事」，並強調目前一切進展順利。

台北國際金融博覽會今日登場，台新新光金也以「台新新光 未來金融城市 智慧前行，一同邁向未來式」為主軸，展現科技與金融結合的創新應用，展區規劃3大主題， 「金融防詐」、「退休理財」、以及「永續金融」，結合AI、AR與互動體驗，打造從年輕到熟齡、全世代都能共感的智慧金融生活藍圖。

在「退休理財展區」，參與者可配戴AR眼鏡進入虛實整合的理財世界，完成從資產配置到答題闖關的多重任務，想像退休生活的多樣可能。展區亦設計觸控互動遊戲「測出你的財富續航型態」與「安養信託記憶大考驗」，讓民眾在遊戲中學習如何規劃資產與信託，將抽象理財轉化為可感知、可體驗的實際行動。

不過，由於台新新光金控旗下新壽正與北市府洽談北士科T17、T18合意解約，北市府副市長李四川日前表示，已收到新壽提出解約金額約44.7億元，看起來還算合理，希望最快今日就能簽解約協議書。對此，台新新光金總經理林維俊今日出席台北國際金融博覽會受訪時也表示，一切進展順利。

林維俊再次強調，我們都很希望輝達留在台北市，也一直朝這方向努力，從沒想從台北市民、中華民國國民及納稅人拿到任何一毛錢，跟北市府談一切順利，也與北市府完成確認。不過，他說，還有些程序要走，包括經會計師確認、董事會通過，「我們就一步一步走」，目前都很順利。

至於市場傳出在張忠謀、施振榮出面勸說之下，新壽才決定放手，林維俊表示，「我不知道這件事」。由於輝達執行黃仁勳今日將來台，被問到會不會與他見面？林維俊表示，「有機會見面是很好，但我不確定他行程」。

