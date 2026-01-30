張忠謀坐輪椅出席餐敘引矚目 黃仁勳：精神很好

張忠謀因坐輪椅出席餐敘，備受外界矚目。（翻攝自鏡新聞）

輝達執行長黃仁勳昨日抵台，並與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，其中張忠謀因坐輪椅出席，備受外界關注；對此，黃仁勳回應，他精神很好且思維敏捷。

黃仁勳昨（29日）下午搭乘專機降落於台北松山機場，展開為期4天的訪台行程。黃仁勳先是去髮廊理髮，傍晚與張忠謀會面，並前往粵式餐廳「榕居」用餐，媒體直擊張忠謀坐輪椅出席聚餐 ，引發外界關注。

黃仁勳走出餐廳接受現場等候媒體短暫採訪，被問到與張忠謀的席間互動，他笑問「你們怎麼知道Morris（張忠謀英文名）在餐廳內」，並直言張忠謀看起來狀態良好，與張聊天總是能學習到很多，很高興見到他。

黃仁勳透露，明（30日）要參加輝達（NVIDIA）公司會議，晚上有尾牙活動。此外，他還提及人工智慧比大多數人想像的強大，如今資料中心、工作站、遊戲及自駕車等需求非常強勁，輝達會盡一切努力滿足需求，相信今年會非常具有挑戰。

