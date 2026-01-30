張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：他身體愈來愈好

台北市 / 綜合報導

AI教父黃仁勳昨(29)日再來台，行程滿檔，他先去剪頭髮，隨後再去拜訪台積電創辦人張忠謀，共進晚餐，吃飽後接受媒體訪問，黃仁勳看到一隻黃金獵犬，讓他想起自己養的Momo，直呼好想自己的毛小孩。

輝達執行長黃仁勳說：「大家好。」輝達執行長黃仁勳，從松山區敦化北路，一家知名中餐廳走出來，吃飽看起來也充飽電，向守候已久的粉絲 SAY HI，簽名來者不拒，只是在餐廳裡面待了，大概2個半小時左右這麼久，不免讓人好奇，是誰跟他這麼有話聊。

這個人就是台積電創辦人，Morris張忠謀，從車上緩緩下車，和黃仁勳共進晚餐，輝達執行長黃仁勳說：「他(張忠謀)狀態非常好，雖然是坐著輪椅，但他變得愈來愈好，而且他精神非常好，如你所知，他的頭腦非常敏銳。」說到和張忠謀近況，黃仁勳眉開眼笑說他很好，只是一向寵粉的黃仁勳，在接受媒體訪問的時候，看到狗狗忍不住，忍不住和粉絲隔空互動。

輝達執行長黃仁勳VS.粉絲說：「牠幾歲啦，(5歲)，5歲而已啊。」原來Jensen，看到的就是這隻黃金獵犬，名叫牛奶糖，這讓他想起他自己的養的Momo，忍不住直呼真的好想自己的毛小孩，只是近期有很多電玩玩家，都很擔心輝達會減少遊戲顯示卡產能，投入資源到AI運算顯示卡，削減遊戲顯示卡產量，黃仁勳也做出回應。

輝達執行長黃仁勳說：「我們所有的需求，包括資料中心產品，工作站產品，遊戲產品，每一項都很強。」輝達執行長黃仁勳說：「還有自動駕駛汽車產品。」輝達執行長黃仁勳說：「所以我們會盡量生產。」黃仁勳坦言今年會是非常有挑戰的一年，但會盡力維持遊戲顯示卡產量，至於外界關心AI教父接下來的行程，他表示會先到公司開會，晚上參加公司的尾牙，好好跟員工一起放鬆一下。

