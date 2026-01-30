張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：他頭腦很敏銳

台積電創辦人張忠謀坐著輪椅出席餐敘。（圖／東森新聞）





輝達執行長黃仁勳再度訪台，昨天晚間和台積電創辦人張忠謀共進晚餐。不過張忠謀坐著輪椅現身也引發關注，黃仁勳說，張忠謀的精神狀況很好，頭腦很敏銳，也透露晚餐前，兩人有先一起喝威士忌。

穿著招牌黑色皮衣，輝達執行長黃仁勳展開一系列在台灣的行程，29號的晚餐選擇到知名中餐廳榕居，這是黃仁勳美食地圖的新店家之一，而台積電創辦人張忠謀也坐著輪椅出席餐敘。

輝達執行長黃仁勳：「晚餐很棒，我以前沒來過這裡，這是一家非常棒的餐廳，我在晚餐前去見了張忠謀，我們一起喝了一杯雞尾酒，我們一直都喜歡一起喝威士忌，他喜歡威士忌，我也喜歡威士忌，所以我們一起喝了杯很棒的威士忌，我們也聊了天。」

不過外界也關心，94歲的張忠謀身體狀況怎麼樣。輝達執行長黃仁勳：「他坐著輪椅，他正在變得更強壯，但他的精神很好，如你所知，他的頭腦非常敏銳。」

不只晚餐吃得很開心，黃仁勳也對30號晚上輝達尾牙相當期待。輝達執行長黃仁勳：「明天我要去輝達開會，然後明天晚上是尾牙，我們有尾牙，所以我很期待，有跳舞唱歌還有抽獎，我不知道怎麼跳舞，但我一定會嘗試的。」

就在走出餐廳時，黃仁勳看到路上，好幾隻黃金獵犬，讓他想起自己家裡的狗狗，忍不住在路邊開始摸。輝達執行長黃仁勳：「你很開心。」

被兆元男撸來撸去，不只狗狗舒服倒地，飼主更是開心到不行。飼主：「不用洗澡了，他這輩子不用洗澡了。」

回到飯店門口已經有大批粉絲聚集，即便時間已經很晚，但拍照、簽名，黃仁勳來者不拒。

輝達執行長黃仁勳vs.民眾：「（你要送給誰，朋友），朋友，（他拿去賣我就知道），怎麼可能，浪費我的時間拿去賣，怎麼可能，（沒有關係啦。）」

和民眾親切互動，幾乎有問必答的作風，也難怪黃仁勳所到之處，無不颳起旋風。

