張忠謀坐輪椅出席黃仁勳餐敘 酸民竟諷「有錢又怎樣」？許美華：無知至極

張忠謀日前坐輪椅出席黃仁勳餐敘，想不到竟被酸民在網路上發文嘲諷。太報資料照



輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前訪台，除了參加輝達尾牙，還拜會台積電創辦人張忠謀，並一同前往台北嘉佩樂飯店知名粵式餐廳「榕居」共進晚餐。不料張忠謀坐輪椅出席的畫面，竟被酸民在網路上發文大酸，引來反紫光奇遊團成員許美華發文痛批，這類說法是對張忠謀一生成就的最大輕蔑。

久未公開露面的張忠謀，上月月底坐輪椅出席餐敘，不料竟有網友在社群發文表示「當你94歲像張忠謀一樣坐在輪椅上，家財萬貫、富可敵國、權傾一時那又怎樣」，貼文發布後迅速引來大量網友批評，直言94歲坐輪椅很正常，以張忠謀對台灣與全球科技的貢獻，完全不該被這樣消費；許美華也在底下留言回嗆「如果我是張忠謀，我會覺得我的人生很值得」。

廣告 廣告

事後許美華也在個人臉書發文表示，張忠謀近期因椎間盤突出開刀，才需要以輪椅代步，痛批酸民隨手拿長者病中模樣來包裝「人生體悟」，實在荒謬又失禮，並引述《晶片戰爭》作者Chris Miller對張忠謀的評價，「在科技業半導體甚至全世界的產業界，張忠謀是那個價值最被低估（most undervalued ）的領袖人物。」

許美華直言，如果沒有張忠謀，這個世界的科技半導體發展，將跟現在完全不一樣，台灣不會有今天的台積電，也絕不會有今天晶片島國的半導體供應鏈，「不管是對全世界、或是對台灣，張忠謀都是一個無可取代、影響至為關鍵且深遠的傳奇人物。像張忠謀那樣的人生經歷和成就，我只能仰望了。」

對於酸民的言論，許美華怒轟「真的無聊無知到可笑的地步。那位仁兄，顯然完全不知道張忠謀人生成就的高度，只能說，有人真的很喜歡公開展現自己的愚蠢」，並進一步指出，該名網友發文後，還順勢嘲諷諷黑熊、青鳥、太陽花、野百合，語氣充滿政治標籤，「看來是藍白小草的機率超過87%」。

更多太報報導

台南隨機殺人影片曝！足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅

6歲童被小五生逼吞3cm磁鐵！ 驚問「會卡肚嗎」父調監視器…補習班竟稱壞了

1300萬勞工注意！勞退金5大變革上路 月領、一次領設「猶豫期」