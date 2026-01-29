張忠謀坐輪椅現身粵式餐廳「榕居」 與黃仁勳一同晚宴

輝達執行長黃仁勳今（29）天下午大約一點多抵達台灣，下午4點多驅車到台積電創辦人張忠謀的大直住處，據了解黃仁勳疑似提神秘的禮盒來拜訪張忠謀，待了一會後黃仁勳就離開。

到了晚間黃仁勳現身北市松山區一間粵式餐廳「榕居」，隨後張忠謀也坐著輪椅抵達，行動雖然有些不方便，但氣色神情看起來都還不錯。

黃仁勳每次來台幾乎都會安排拜會張忠謀，象徵雙方深厚的私交，這場低調卻是高度象徵性的晚宴，也持續的在市場與科技圈掀起討論。

輝達執行長黃仁勳。圖／台視新聞

台北／楊祥瑜 責任編輯／施佳宜

