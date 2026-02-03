張忠謀坐輪椅見黃仁勳！藍白草酸「有錢又怎樣？」 許美華轟：愚蠢

財經中心／黃韻璇報導

輝達執行長黃仁勳日前旋風訪台。（圖／三立電視台）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前旋風訪台，除了來台參加輝達台灣公司尾牙之外，1月29日抵台後他立刻拜會台積電創辦人張忠謀，兩人更前往台北嘉佩樂飯店知名粵式餐廳「榕居」共進晚餐，張忠謀坐輪椅出席引發討論，竟有酸民在網路上發文開酸，對此，科技專家許美華就忍不住留言怒嗆。

上個月29日黃仁勳抵台後，隨即手提神秘禮盒親赴大直拜會台積電創辦人張忠謀，雙方隨後一同前往台北嘉佩樂飯店知名粵式餐廳「榕居」共進晚餐，張忠謀夫婦確定成為當晚重要座上賓，張忠謀被直擊坐著輪椅出席。事後黃仁勳受訪表示，張忠謀狀態良好、很高興見到他，跟張忠謀聊天學習到很多。

然後事後竟有酸民在網路上發文，表示「當你94歲像張忠謀一樣坐在輪椅上，家財萬貫、富可敵國、權傾一時那又怎樣？」一段話引發論戰，科技專家許美華就忍不住留言怒嗆，直言「如果我是張忠謀，我會覺得我的人生很值得。」

許美華2日更在臉書發文回覆，表示已經94歲的張忠謀，最近因為椎間盤突出剛動了手術 ，所以坐在輪椅上，被拍到面容憔悴的照片，就被路人拿來寫這種自以為參透人生哲理的鬼東西。她提到，自己非常贊同《晶片戰爭》作者Chris Miller說過的一句話，他評論張忠謀，給了至高評價，他說，「在科技業半導體甚至全世界的產業界，張忠謀是那個價值最被低估（most undervalued ）的領袖人物」。

許美華直言，可以這樣說，如果沒有張忠謀，這個世界的科技半導體發展，將跟現在完全不一樣。如果沒有張忠謀，台灣不會有今天的台積電，也絕不會有今天晶片島國的半導體供應鏈。不管是對全世界、或是對台灣，張忠謀都是一個無可取代、影響至為關鍵且深遠的傳奇人物。

許美華感嘆，「像張忠謀那樣的人生經歷和成就，我只能仰望了」，接著就怒轟Threads上寫張忠謀的那位網友，「真的無聊無知到可笑的地步。那位仁兄，顯然完全不知道張忠謀人生成就的高度，只能說，有人真的很喜歡公開展現自己的愚蠢」。此外，許美華還透露，該網友寫完張忠謀後還發文酸「黑熊、青鳥、太陽花、野百合，套路很深」；認為看來是個藍白小草的機率超過87%，「要說不意外嗎？難怪泛科學阿北要說，小心3.2%的劇毒男會成群結黨，蛤已經結黨了」。

