張忠謀坐輪椅赴約引關注！黃仁勳：他精神很好…思維非常敏捷

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日抵台，展開為期4天的訪台行程，傍晚與台積電創辦人張忠謀會面並共進晚餐。而當張忠謀坐輪椅出席畫面曝光，引發外界關注；黃仁勳受訪時表示，張忠謀精神狀態很好，思維依舊非常敏捷，看起來狀況相當不錯。

黃仁勳表示張忠謀精神 狀態很好。 （圖／報系資料照）

黃仁勳下午搭乘專機抵達松山機場，接受媒體訪問後前往理髮，隨後與張忠謀會面，晚間一同前往中式餐廳「榕居」用餐。黃仁勳透露，晚餐前兩人先聊天並喝威士忌，笑稱彼此都喜歡威士忌，也表示每次與張忠謀交流都能獲得許多啟發，很高興能再見到他。

張忠謀坐輪椅出席。（圖／中天新聞）

談及人工智慧發展，黃仁勳指出，AI已能理解文字、影像與影片，並具備推理與研究能力，近期最大突破在於AI可使用各種工具，以及應用於機器人等物理人工智慧領域。他也提到，目前資料中心、遊戲與自駕車等需求強勁，輝達將全力滿足市場需求，預期今年將充滿挑戰。

