張忠謀夜鷹計畫揭密：台積電如何擊敗三星奪回蘋果大單

南韓與台灣在經濟產業上高度重疊，長年處於競爭關係。台積電雖為晶圓代工龍頭，但過去曾遭三星搶單，面臨技術被超車的危機。台積電創辦人張忠謀啟動夜鷹計畫，以24小時研發不停歇的方式突破10奈米製程瓶頸，成功擊退三星重獲大客戶信任，也為後續轉進先進製程奠定基礎。

台積電創辦人張忠謀。（資料照／中天新聞）

三星當時利用滅台計畫，陸續打擊台灣DRAM及面板產業，在全力發展手機業務時打擊台灣宏達電，接著鎖定台積電與鴻海。三星不僅強化技術研發比重，還從台積電挖角高階主管、資深研發處長梁孟松，對台積電造成不小衝擊。

廣告 廣告

三星晶圓代工業務在28奈米轉入20奈米的過程中陷入瓶頸，在梁孟松主導下放棄20奈米製程，直接挑戰14奈米試圖彎道超車。三星14奈米的量產時間比台積電早了半年，因此搶走蘋果A9處理器的部分訂單，台積電首次被分食蘋果iPhone訂單。

台積電對梁孟松展開長達4年的洩密訴訟。台積電認為三星的技術發展與梁孟松的加入密切相關，就算沒有主動洩漏台積電機密，只要梁孟松指點一下就能少走很多彎路。

粱孟松。（圖／中芯國際官網）

為了挽回頹勢，張忠謀在2014年提出夜鷹計畫，以三班制全年無休的方式全力衝刺10奈米技術研發，甚至祭出「底薪加三成、分紅多五成」的優渥條件吸納頂尖人才加入。2016年台積電奪回蘋果iPhone A10處理器的全數訂單。

儘管三星否認內部曾有「滅台計畫」，但一連串有序的打擊行動仍讓市場傳聞不斷。一直以來，三星試圖縮小與台積電的差距，十年前雖短暫成功過，但無法長期維持領先。

三星。（圖／美聯）

張忠謀多次強調，三星是台積電的最大競爭對手，主要原因在於發展條件相似。然而短期內三星超越台積電的機率並不高，目前台積電囊括全球超過7成市佔率，甚至在先進製程的市占率超過9成。

延伸閱讀

台積電爆炸性成長 1月營收站上4千億元

盤前快訊！美股創高外資回補 台積電衝天價 五大觀盤重點一次看

台股封關挑戰32000點 關鍵MSCI成分股大預測