張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個

台積電創辦人張忠謀過去就曾對亞利桑那州廠抱持懷疑態度，並點出台積電真正的優勢，在他國難以複製。翻攝TSMC MEDIA



台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。

據外媒《Xataka》、《Nuevopoder》報導，張忠謀過去曾親身經歷1996年美國華碩晶圓廠的失敗，因此早就對海外設廠的經濟效益和成本提出質疑，並稱亞利桑那州的這項計畫是「一項代價高昂卻徒勞無功的嘗試」。

廣告 廣告

報導指出，張忠謀的懷疑，源自於他認為台積電的營運效率和獲利能力，和台灣產業生態系緊密相連，以新竹科學園區這樣的聚落為例，當地聚集了晶片設計大廠如台積電、聯發科（2454），後段封測企業如日月光投控（3711），以及各類零組件、材料與設備公司，車程均在1小時內，方便產業間緊密合作。

儘管台積電業務遍及全球，不過仍有90%深深扎根在台灣，超過9成的製造產能與員工都在島內，加上龐大、受過良好訓練且高度合格的工程人才庫，這些都是形塑台積電競爭優勢的關鍵因素。為此，台積電也曾提醒在美國的員工，必須配合台灣公司的工作文化。

不過就算亞利桑那州廠嘗試複製台灣的生產效率，仍顯示出一個重要問題，即台積電在最初的4奈米製程生產中取得具有競爭力的性能，但晶圓成本卻高出許多，當地原料和設備供應依舊不足，導致工廠仍得依賴亞洲供應鏈，造成生產週期效率的瓶頸。除此之外，報導還指出熟練勞動力短缺、繁瑣的審批和官僚程序，都進一步拖慢了亞利桑那州廠的生產速度，並大幅增加營運成本。

目前台積電在美國以外，在日本（JASM）和德國（ESMC）也有兩個規模小於亞利桑那州廠的大型擴建工程，這些工廠主要聚焦成熟製程（28/16奈米），並著重滿足日本Sony影像感測器、歐洲的Bosch等特定客戶的需求。

報導認為，台積電的擴張是把雙面刃，一方面鞏固了自身在科技領域的領先地位，以及作為對抗中國「矽盾」的戰略地位；不過另一方面也引發了國內對先進技術和人才流失的擔憂，這種流失長遠來看，可能會削弱國家主權。

報導也提到，2022年台積電前董事長劉德音曾強調，台積電海外建廠主要是基於客戶需求，且會得到客戶長期信任，尤其在地緣政治變化中，客戶信任可帶來更多商業機會，形成人才萃集之地。今年台積電現任董事長魏哲家也再度提到，台積電到日本、德國設廠，都是為了滿足當地客戶的需求，4年前到美國設廠、現在又加大投資，也是基於相同的因素，並強調台積電每到一個地方設廠開產線，都是為了滿足顧客的需求。

不過報導卻認為，地緣政治壓力迫使台積電採取了原本可能不會採取的行動，各種補貼計畫（如美國的《晶片法案》、歐洲的《晶片法案》）試圖將部分產線業務遷至台灣以外國家，從而降低對亞洲的依賴，不過這些計畫能否成功，仍遠未可知。

更多太報報導

美股收黑 台股早盤跌逾百點後一度翻紅！台積電平盤震盪

美光扮救世主費半台積電ADR卻續挫！ 陸行之:要看投資人對AI泡沫說買單否

週刊曝台積電熊本廠驚傳虧損 擬直上2奈米製程專供輝達、超微