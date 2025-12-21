張忠謀早料到了？外媒曝台積電赴美「3大硬傷」：台灣模式難複製

財經中心／王文承報導

被稱為「護國神山」的台積電（2330）近年除了持續在台灣擴建先進製程產能，也同步推進美國、日本與德國的海外布局。不過，外媒分析，這波全球擴張並非單純因應市場需求，而是在地緣政治升溫、各國力推「晶片製造回流」的半導體戰略背景下，被迫做出的現實選擇。隨著美國亞利桑那州廠營運成本居高不下、供應鏈整合受阻，「台灣模式」難以複製的問題再次浮上檯面。

媒曝台積電赴美3大硬傷：台灣模式難複製



根據外媒《Xataka》與《Nuevopoder》報導，張忠謀早在多年以前，就曾對台積電海外設廠的經濟效益抱持高度保留態度。他1996年親身參與美國晶圓廠投資，最終以失敗收場，這段經驗也讓他直言，美國亞利桑那州計畫是一項「成本高昂、效率低落的嘗試」。

廣告 廣告

張忠謀的質疑，核心在於台積電高度依賴台灣獨有的半導體生態系。以新竹科學園區為例，先進製程製造商如台積電，IC設計公司如聯發科，以及後段封測龍頭日月光投控，再加上設備、材料與零組件供應商，全都集中在車程一小時內，形成高度密集、即時協作的產業網絡，這正是台積電長期維持高效率與高毛利的關鍵。

儘管台積電業務遍及全球，但目前仍有超過九成產能與人力集中在台灣，這種「高度集中」反而成為其競爭優勢。然而，亞利桑那州廠的實際運作，卻顯示這套模式難以移植。即使4奈米製程在性能上具備競爭力，但因當地原物料、設備與供應鏈不完整，晶圓成本明顯高於台灣，部分關鍵資源仍需仰賴亞洲支援。

此外，美國當地還面臨熟練技術人力不足、行政審批流程冗長與官僚體系複雜等問題，進一步拖慢量產進度，也推升整體營運成本。

除了美國，台積電在日本與德國的布局同樣受到關注。日本熊本的JASM廠，以及德國ESMC計畫，主要鎖定成熟與特殊製程，服務對象包括日本的Sony與歐洲的博世等客戶，需求多集中於影像感測器與車用晶片。相較之下，這些投資規模與技術難度均低於美國先進製程廠，風險也相對可控。

外媒分析認為，台積電的全球擴張是一把雙面刃。一方面，它強化了台積電在全球半導體供應鏈中的戰略地位，也讓台灣在地緣政治中被視為重要的「矽盾」；但另一方面，也引發國內對先進技術與高階人才外流的隱憂，長期恐削弱本土產業聚落的完整性。

對此，台積電官方則一再強調，海外設廠的核心仍是「客戶需求」。2022年，前董事長劉德音曾表示，海外投資建立在客戶長期信任之上，尤其在地緣政治變化加劇的環境下，反而能帶來更多商機與人才聚集效應。

現任董事長魏哲家今年也重申，無論是赴日本、德國，或持續加碼美國投資，都是為了回應當地客戶龐大的需求，「每到一個地方設廠，都是因為顧客需要」。

不過，外媒仍指出，在美國《晶片法案》與歐洲版晶片補貼政策的推動下，地緣政治已成為台積電無法忽視的壓力來源。這些政策試圖分散全球晶片供應風險、降低對亞洲的依賴，但是否真能複製台灣數十年累積的半導體實力，仍有待時間驗證。

更多三立新聞網報導

砸錢9成會倒？他疑「這1類店」難賺卻滿街開 老闆真實動機：請三思

兒教不會！高材生父因1事鬧上警局 真相曝眾人驚呆：恐是「這病」前兆

有人抱走百萬了！7-8月中獎發票8幸運兒沒現身 財政部急尋 這天就歸零

香氣撲鼻！好市多新出「1款神級零食」 一票會員瘋搶：吃一口停不下來

