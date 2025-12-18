張忠謀早看穿！亞利桑那州成徒勞？外媒曝台積電王牌：「台灣模式」難複製。圖／鏡週刊提供

近年來，台積電積極推動海外布局，陸續於美國、日本、德國等地設廠。外媒指出，這波海外擴張並非單純因應市場需求，而是受地緣政治壓力與各國推動「晶片製程回流」影響的晶片戰。事實上，台積電創辦人張忠謀曾對海外設廠提出警示，認為「台灣模式」難以複製到海外。

張忠謀質疑海外設廠：亞利桑那州或成「昂貴徒勞」

根據《Xataka》報導，張忠謀早就對海外設廠提出警示，多次質疑其可行性，1996年他曾經歷美國晶圓廠投資虧損的案例，對亞利桑那州的設廠計畫並不看好，甚至形容此舉是「昂貴的徒勞之舉」。張忠謀認為，台積電的營運效率與獲利能力，與台灣產業生態系緊密相連，難以在其他地區完全複製。

「台灣模式」難以海外重現

以新竹科學園區為例，這裡聚集了晶片設計大廠如台積電、聯發科（2454）、後段封測企業如日月光投控（3711），以及各類零組件、材料與設備公司，車程均在1小時內，形成緊密合作的產業聚落。儘管台積電業務遍及全球，仍有90%深根台灣，超過9成的製造產能與員工都在島內，加上龐大且訓練有素的工程人才庫，都是支撐台積電競爭優勢的重要因素。為維持這種效率，台積電也曾提醒美國員工需配合台灣公司的工作文化。

亞利桑那州廠面臨成本與供應瓶頸

即便亞利桑那州廠嘗試複製台灣的生產效率，仍暴露出成本與供應鏈的問題。報導指出，4奈米製程在當地雖具競爭力，但晶圓成本高出許多，原料與設備供應不足，仍需依賴亞洲供應鏈，導致生產週期效率受限。此外，熟練勞動力短缺、繁瑣的審批流程及官僚程序，也進一步拖慢生產速度，增加營運成本。

廣告 廣告

張忠謀早就對海外設廠提出警示，對亞利桑那州的設廠計畫並不看好，甚至形容此舉是「昂貴的徒勞之舉」。圖／鏡週刊提供

日本、德國廠以成熟製程為主

除美國之外，台積電在日本（JASM）與德國（ESMC）也有規模較小的擴建工程，主要專注於28奈米與16奈米成熟製程，滿足日本Sony影像感測器及歐洲Bosch等特定客戶需求。這些布局凸顯台積電在全球擴張策略中，除了先進製程，也兼顧成熟製程的特定市場需求。

台積電擴張是一把雙面刃

報導認為，台積電的海外擴張兼具正反兩面效果。一方面，有助鞏固公司在科技領域的領先地位，並強化對抗中國「矽盾」的戰略地位；另一方面，也引發國內對先進技術與人才外流的擔憂，長遠來看可能削弱國家主權。

劉德音、魏哲家：海外擴張為滿足客戶需求

報導指出，2022年台積電前董事長劉德音曾強調，海外建廠主要是因應客戶需求，並能獲得長期信任，在地緣政治變化中帶來更多商業機會。現任董事長魏哲家也表示，台積電到日本、德國設廠，都是為了滿足當地客戶需求；美國投資也是基於相同因素，且每次設廠與開產線，都以服務顧客為首要目標。

地緣政治與補貼計畫推動海外布局

然而，地緣政治壓力迫使台積電採取原本可能不會的行動。各國補貼計畫，如美國《晶片法案》與歐洲《晶片法案》，都試圖將部分產線遷至本土，以降低對亞洲的依賴，但這些計畫能否真正成功，仍存在高度不確定性。



回到原文

更多鏡報報導

還記得藍鑽石、小紅機嗎？日本「旅遊神器」退出台灣 網狂嘆：時代的眼淚

排灣族「神柱」亮相巴黎佳士得！211萬元成交 背後暗藏特殊象徵

烤鴨老闆「跑2間酒吧」嗨到天亮！酒駕撞死女清潔員 20字店面標語超諷刺