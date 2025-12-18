張忠謀早預見！外媒1句揭「台積電成功秘密」：台灣模式無法複製

財經中心／黃韻璇報導

台積電熊本廠2024年初正式開幕，踏出近年海外擴廠計劃的重要一步，引發全球矚目，接著今年（2025）3月美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家見面後，記者會中宣布，台積電預計未來4年在美國投資1000億美元（約3.29兆新台幣），用於打造美國晶片製造設施。台積電身為台灣的「護國神山」，許多人擔憂台積電先進製程外流讓台灣失去優勢，不過就有外媒專文分析「台積電的秘密」，直言「台灣模式在亞利桑那州無法複製」。

據外媒《Nuevopoder》報導，台積電是全球最大的半導體製造商，近年來在美國、日本、德國佈局，其中並非是市場需求，而是「地緣政治」壓力下，各國推動晶片製成回流的晶片戰爭所做出的抉擇。不過報導就點出，其實台積電創辦人張忠謀就曾對海外設廠的經濟成本可行性提出質疑，早在1996年張忠謀就親身經歷美國華碩晶圓廠的失敗案例，他認為「亞利桑那州的這項計畫，是一項代價高昂卻徒勞無功的嘗試」。

張忠謀認為，台積電營運效力、獲利能力本質上其實是依賴「台灣的生態系統」，竹科的群聚效應，使得數百個合作夥伴能夠在一小時的車程內，從而促進問題解決，並提供快速的物流和協調。

報導指出，台積電的業務雖然早已拓展至全球，但仍深深扎根在台灣，保持90%的產能、90%的員工都在台灣，這裡有龐大、訓練有素、技術精湛的工程人才庫，成為競爭優勢的關鍵因素，台積電也建議美國員工適應「台灣工作文化」。

然而儘管嘗試在亞利桑那州複製台灣的生產效率，但顯示了一個重要問題，其晶圓成本卻高出許多，當地的原料和設備供應不足，導致工廠依賴亞洲，熟練勞動力短缺，加上繁瑣的審批和官僚程序，都進一步拖慢了生產速度，並大幅增加了營運成本。

報導直言，台積電的跨張是一把雙面刃，一方面鞏固自身技術領域的領先地位，以及作為對抗中國的「矽盾」的戰略地位，但也引發國內對技術和人才流失的擔憂，認為這從長遠來看可能會削弱國家主權。

