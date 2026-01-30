張忠謀昨與黃仁勳聚餐 張淑芬傳這原因缺席

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電創辦人張忠謀很久未露面，因輝達執行長黃仁勳昨來台，他坐著輪椅出席與黃仁勳的餐宴，引起矚目；很多人好奇，張忠謀夫人張淑芬卻未隨行，半導體業界傳出，張淑芬恰巧出國去馬來西亞做公益，與黃仁勳來台時間衝突，才無法參與聚會，台積電公窗口則未回應與證實傳言。

黃仁勳昨下午搭乘專機抵台後，就趕去髮廊理髮，之後去大直張忠謀家與他會面，晚間安排在市區的粵式餐廳「榕居」用餐，久未露面的張忠謀被媒體拍到坐輪椅出席聚餐 ，引起關注。黃仁勳受訪被問及張忠謀狀況，他說張忠謀看起來狀態良好，與張聊天總是能學習到很多，很高興見到他。

不過，很多人好奇，張淑芬與黃仁勳也相當熟識，黃仁勳還喜歡吃她的拿手菜，但她昨晚未現身，沒有隨行張忠謀參加餐會，天氣寒冷、張忠謀沒有戴帽、也似乎穿得不夠保暖，引起議論；半導體業界傳出，張淑芬恰巧出國去馬來西亞做公益，與黃仁勳來台時間衝突，才無法參與聚會，台積電公窗口則未回應與證實傳言。

張淑芬擔任台積電慈善基金會董事長，去年8月獲聘台南崑山科大榮譽講座教授，並擔任「台灣及馬來西亞新型專班產學合作循環經濟中心」大使，致力於推動跨國產學合作與人才培育，曾率團隊將台積電的青年培力與科普教育經驗延伸，深化與馬來西亞的交流與連結。 業界傳出她近日與崑山科大等一行人前往馬來西亞做公益活動。

