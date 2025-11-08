張忠謀曾說台積電運動會「一年中最愉快的一天」 今日罕見缺席
護國神山台積電今日（11/8）舉辦一年一度運動會，輝達執行長黃仁勳首次跨海來台參加。不過，創辦人張忠謀因身體微恙，與夫人張淑芬雙雙缺席，這也是近三年來，張忠謀首次缺席運動會。
疫情之後，台積電自2023年恢復舉辦運動會，張忠謀和張淑芬每年都會固定出席。張曾說，這是他一年中最愉快的一天。猶記得前年，他出席運動會時，司儀介紹張忠謀是貴賓，結果被他狠狠駁斥，「我不是貴賓，我是自己人。」
據了解，張忠謀本來今天有打算出席運動會，連致詞稿內容都已擬好，但身體臨時出狀況，只好打消出席的念頭。
台積電董事長魏哲家提到，創辦人身體微恙，沒辦法參加今天的活動。他也帶領現場所有員工高喊「董事長，我愛你！Sophie，我愛妳」，藉此為張忠謀打氣，希望他早日康復。
黃仁勳受訪時則表示，他也擔心張忠謀的身體狀況，自己一有空就會去看他。
更多太報報導
「5兆男」黃仁勳首度出席運動會致辭高喊「台積電我愛你」 指未來有很多事要忙
魏哲家大方發放逾18億特別獎金！遺憾張忠謀身體微恙缺席
黃仁勳今重點行程！首次參與台積電運動會 現場維安大升級
其他人也在看
台積電運動會／黃仁勳座位緊鄰魏哲家 「張忠謀缺席」原因曝光
台積電今（8）日舉行運動會，邀請到輝達執行長黃仁勳擔任嘉賓，原本外界預期能看到黃仁勳、張忠謀、魏哲家科技三強同台，不過「三立電視台」記者抵達現場後回報，會場並沒有張忠謀的座位及來賓名牌，從鏡頭中也可以看出，貴賓黃仁勳的位置緊鄰魏哲家，黃仁勳旁邊是輝達高管，不過沒有看到張忠謀的位置。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
台積電運動會／黃仁勳返美前 先做這件事
輝達執行長黃仁勳今（8）日出席台積電運動會，致詞後再董事長魏哲家陪同下，步行離開會場準備前往機場飛回美國，一路上被台積電啦啦隊熱烈歡迎，尤其台積電亞利桑那區隊更是形成人牆包圍住黃仁勳，董事長魏哲家一路陪他走到門口受訪。對於此次創辦人張忠謀沒有出席，黃仁勳在車前受訪時強調，會先和他聯絡了解情況。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
黃仁勳下午抵台南 黃偉哲送25樣「家鄉味」大禮包
輝達執行長黃仁勳將參加台積電8號舉辦的年度運動會，今（7）天下午他搭乘私人飛機抵台，第一站先到家鄉台南參訪台積電3奈米廠，台南市長黃偉哲為了迎接黃仁勳來訪，準備多達25樣台南伴手禮，更希望他有時間能逛台視新聞網 ・ 1 天前
黃仁勳抵台積電台南18廠 (圖)
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日搭機抵台，隨即驅車前往台積電台南3奈米廠了解產線。圖為黃仁勳所乘車輛進入台積電台南18廠廠區。中央社 ・ 1 天前
黃仁勳出席2025年台積電運動會（1） (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）出席致詞說沒有台積電，今天沒有輝達，「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你」。中央社 ・ 12 小時前
快訊／黃仁勳想家了將返美 自曝「會跟張忠謀聯絡」
快訊／黃仁勳想家了將返美 自曝「會跟張忠謀聯絡」EBC東森新聞 ・ 12 小時前
黃仁勳所到之處粉絲瘋狂 他親曝來台與魏哲家談了何事
輝達創辦人暨執行長黃仁勳今日驚喜現身台積電運動會，他不僅大讚台積電是「家人」，更與台積電董事長魏哲家親密互動，大方分享了對兩公司合作關係、晶片短缺以及下一代產品的看法。鏡報 ・ 12 小時前
黃仁勳出席台積電運動會 與高階主管合影 (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場舉行，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前右3）與輝達營運部執行副總裁梭基斯特（Debora Shoquist）（前右2）一同出席，與台積電董事長暨總裁魏哲家（前右4）等高階主管一同合影。中央社 ・ 12 小時前
黃仁勳來台沒空會面 蔣萬安：溝通管道暢通
輝達執行長黃仁勳昨天抵達台南，今赴竹縣出席台積電運動會，這次並未計畫和台北市長蔣萬安會面，對此，蔣萬安今天出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮前受訪表示，市府與輝達總部保持密切聯繫，其總部在台北設施，進度也都持續推進。蔣萬安表示，市府與灰總部保持非常密切的聯繫，溝通管道也非常暢通，並且輝達自由時報 ・ 11 小時前
側寫／不只台積電 成就黃仁勳的兩股力量
輝達執行長黃仁勳7日下午抵台，先到台南參觀台積電台南廠後在台南與台積電經營層共進晚餐，吃了些小蜜餞後隨即返回台北休息，參加今（8）日的台積電運動會並擔任致詞嘉賓，雖然他相當擔心台積電創辦人張忠謀的健康情形，但他在離開運動會場時受訪時已經說，會先聯繫張忠謀了解情況，再找時間探望。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
現場超嗨！黃仁勳著「台積紅」亮相台積電運動會 與魏哲家同框
晶圓代工龍頭台積電今日舉辦運動會，輝達執行長黃仁勳驚喜現身，讓現場嗨翻，繼昨天在台南大吃美食後，今天再度與台積電董事長魏哲家同框。鏡報 ・ 14 小時前
黃仁勳家族故居在台南 外公起家厝曝光水仙宮皮革行｜#鏡新聞
AI教父黃仁勳，其實跟台南也很有淵源，原來他的外公羅取，曾經在台南水仙宮有兩棟房子，分別是宮後街二號跟三號，還在大約在民國12年，開辦了一間叫做福泰隆的皮革商行，生意做得有聲有色，因此這裡也是黃仁勳外公的起家厝，不過後來經過多次轉手，現在的所有人，已經不是黃仁勳親戚了。目前已經非羅家人所有，其中一間還變身成為民宿跟酒吧，但仍保留著當年的外貌！ 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
One Night In 台南！黃仁勳續攤 牛肉爐、花生糖、番茄拼盤全下肚
黃仁勳傍晚抵台續留台南，晚間在永康「劉家莊牛肉爐」與台積電魏哲家餐敘，親民簽名到手機、酒瓶都來；台積電送上「大灣進福花生糖」與「安平永泰興蜜餞」。他再赴「莉莉冰果店」嗑番茄拼盤，這道台灣人最愛吃的夜市美食，和「遼寧夜市水果阿婆」的番茄蜜餞有異曲同工之妙。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃仁勳訪台後光速返美為愛犬 狗狗正面照曝光
輝達執行長黃仁勳今（7）日抵台，先到台南參觀台積電台南廠隨後要往台北移動，透露自己只會在台灣停留1.5天，被問及是否作為台積電8日運動會嘉賓出席，他回說是「秘密」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不愧世界第一 台積運動會ESG做好做滿
台積公司今(8)日於新竹體育場舉辦 2025 年運動會,持續傳承「團結、活力與創新」之主軸,競賽活動有徑賽、趣味競賽,並規畫親子活動體驗區及園遊會,以增進同仁與親友同樂的機會。同時,來自上海、南京、日本、北美及歐洲等地的數百位台積海外廠員工及受訓同仁、以及海外業務代表皆參與今年的運動會,展現台積公司高度的凝聚向心力及多元共融的精神。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
張忠謀身體欠安運動會缺席 黃仁勳：會聯絡
[NOWnews今日新聞]輝達執行長黃仁勳今（8）日在台積電運動會後，由董事長魏哲家陪同他接受媒體訪問，並送他離開前往桃園機場，而台積電創辦人張忠謀因身體不適，未如期現身運動會，黃仁勳表示，會先和他聯...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
黃仁勳這次不見蔣萬安！盼土地問題解決：就能在台北蓋一棟漂亮大樓
輝達執行長黃仁勳再度旋風來台，今（7）日下午2點半降落台南機場，一現身立刻被媒體包圍，他透露這次只會待一天半，先去參訪台積電3奈米廠，再去台北，接著明日參加新竹台積電的運動會。輝達海外總部確定設立在台台視新聞網 ・ 1 天前
當年調漲健保費…楊志良驚曝「恐嚇取財」祕辛：「他」當然懂了
衛福部原擬調整《健保法》，股利年結達一定門檻將收取補充保費，因股民不滿，遭政院「踩剎車」。前衛生署長楊志良昨（7日）則透露，自己當年要調漲保費時，第一個反對的是時任行政院長吳敦義，因雙方意見不合，還被時任總統馬英九找去；他還透露當時是採用「恐嚇取財」方式說服馬英九。中時新聞網 ・ 12 小時前
快訊／黃仁勳來了！首站台南看3奈米產線逛夜市 明日台積電北上運動會
皮衣教主再次降臨台灣，據悉，黃仁勳下午13:30將抵達台南，先參訪台積電3奈米廠，然後可能逛逛台南夜市，吃吃府城小吃，感受一下遠近馳名的台南甜到底有多甜，鱔魚意麵、棺材板、虱目魚湯等等，都可能是他今天晚餐，逛完夜市後，預計晚上9點北上台北，明天參加台積電運動會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《台北股市》投信07日買超股：南亞、旺宏、台新新光金
【時報-台北電】台股07日加權指數收27651.41點，跌248.04點或0.89%，總成交值4867.27億元。三大法人賣超473.30億元，其中外資賣超353.56億元，投信、自營商分別賣超13.89億元及賣超105.84億元。 投信買超前十大個股，依類別分，3檔電子股、3檔金融股及4檔傳產股；依股價分，1檔百元股、9檔銅板股；買超張數方面，榜首為南亞(1303)，買超5209張，旺宏(2337)、台新新光金(2887)名列二、三名，分別買超3435張及買超2955張。第四及第五名為東陽(1319)、玉山金(2884)，其他依序為統一實(9907)、永豐金(2890)、寶成(9904)、正文(4906)及達方(8163)。 至於前十大個股中買超金額前三大，則為南亞(1303)2.22億元、東陽(1319)1.41億元、旺宏(2337)1.21億元。 ●投信07日買超前十名： 1.南亞(1303)收42.55元，漲0.90元或2.16%，成交量6.11萬張，投信買超5209張、估2.22億元，為連4日買超，累計買超5511張、估2.35億元。 2.旺宏(2337)收35.25元，漲0時報資訊 ・ 13 小時前