張忠謀曾說台積電運動會「一年中最愉快的一天」 今日罕見缺席

台積電今日舉辦運動會，董座魏哲家率領團隊出席，唯獨創辦人張忠謀缺席。圖為去年運動會畫面



護國神山台積電今日（11/8）舉辦一年一度運動會，輝達執行長黃仁勳首次跨海來台參加。不過，創辦人張忠謀因身體微恙，與夫人張淑芬雙雙缺席，這也是近三年來，張忠謀首次缺席運動會。

疫情之後，台積電自2023年恢復舉辦運動會，張忠謀和張淑芬每年都會固定出席。張曾說，這是他一年中最愉快的一天。猶記得前年，他出席運動會時，司儀介紹張忠謀是貴賓，結果被他狠狠駁斥，「我不是貴賓，我是自己人。」

據了解，張忠謀本來今天有打算出席運動會，連致詞稿內容都已擬好，但身體臨時出狀況，只好打消出席的念頭。

台積電董事長魏哲家提到，創辦人身體微恙，沒辦法參加今天的活動。他也帶領現場所有員工高喊「董事長，我愛你！Sophie，我愛妳」，藉此為張忠謀打氣，希望他早日康復。

黃仁勳受訪時則表示，他也擔心張忠謀的身體狀況，自己一有空就會去看他。

