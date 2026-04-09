張忠謀每天吃「萬壽果」 4類人別碰：孕婦恐流產

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【緯來新聞網】木瓜營養成分豐富，有「萬壽果」美名，也是94歲台積電創辦人張忠謀每天早餐的固定選擇。不過，營養師提醒4類族群不建議食用，容易影響身體健康，若是懷孕婦女甚至可能有早產或流產風險。

木瓜營養成分豐富，有「萬壽果」美名。（示意圖／翻攝自pexels）

營養師高敏敏在臉書粉專指出，木瓜是兼具美味與營養的超級水果，含有豐富維生素C、胡蘿蔔素與木瓜酵素，能幫助抗氧化、促進消化 也是讓肌膚維持光澤的秘密之一。



高敏敏說明，木瓜富含維生素A，有助維持視網膜健康與黏膜濕潤，達到保護眼睛、預防乾眼症的效果；維生素C能促進膠原蛋白生成，讓肌膚更Q彈；富含鉀、鎂、葉酸，有助穩定血壓與促進血液循環；另外，木瓜酵素能分解蛋白質，幫助消化吸收，減少脹氣與消化不良。

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有4類人不建議食用木瓜。（圖／翻攝自高敏敏 營養師 臉書）

一般人通常可以安全食用木瓜，但有4類人可能會出現某些副作用，需要盡量避食。



●胃寒、體虛者

木瓜水分多，可能引起腹瀉、胃寒想吐。

●孕婦

孕期不宜食用果皮呈綠色的「青木瓜」，當中含有高濃度乳膠，有早產或流產風險。不過乳膠含量隨著成熟度逐漸减少，成熟的木瓜則安全。

●過敏體質者

木瓜含天然乳膠，易誘發過敏或呼吸不適。

●腎功能不佳者

富含鉀元素 可能造成血鉀過高。



高敏敏提醒，木瓜不建議天天吃1顆，裡頭的胡蘿蔔素攝取過量，可能導致皮膚色素沉澱變黃，糖友則建議每日2份水果（一份木瓜約150g）最剛好。

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