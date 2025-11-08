張忠謀臨時缺席魏哲家喊遺憾 黃仁勳：沒有台積電就沒有輝達

台積電年度運動會今（8）日在新竹登場，輝達執行長黃仁勳特別出席這場盛會，與台積電董事長魏哲家齊聚現場，不過台積電創辦人張忠謀由於身體不適無法參加。黃仁勳上台致詞時感性地說，非常榮幸有機會參與這次的活動，同時對輝達與台積電30年來的合作表達感謝，更高喊「沒有台積電就沒有輝達」！

魏哲家致詞時坦言感到相當可惜，因為創辦人張忠謀因為身體不適，沒辦法一同參與這次的運動會。隨後他也特別介紹今日的重量級嘉賓黃仁勳，打趣地說「過去我稱為他三兆男，但他現在身價飆升，已經變成五兆男」，現場氛圍相當歡樂。

黃仁勳今日特別用中文致詞，他表示，今天真的是很特別的日子，讓他有機會參加台積電的家庭活動，他提及輝達與台積電合作了30年「我也是你們的家人」，更感性表示，沒有台積電今天就沒有輝達，大讚台積電就是最棒的，還用台語大喊「熊讚欸」！

黃仁勳說，30年前輝達跟台積電都是小公司，規模沒有今天那麼大、那麼好，所以想感謝台積電的夥伴待自己如家人，沒有他們這一切都不可能，大家共同創建了兩家卓越的公司，並大力稱讚現場的夥伴，「你們真是台灣的驕傲，也是世界的驕傲，同時也是我的驕傲」讓現場響起一片歡呼。

談到張忠謀，黃仁勳回憶說道，大約30年前張忠謀打電話邀請自己到台積電，那是自己離開台灣後第一次回來，「今天我想起了Morris，我希望他一切都好，我會盡快去看他，也會盡快去探望Sophie」，但他也表示，今天最想感謝的還是在場的各位，幫助自己共同建造了輝達，最後還喊出「台積我愛你」！

責任編輯／馮康蕙

