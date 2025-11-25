張忠謀沒臉書也不送書！台積電重砲打假訊息

【記者趙筱文／台北報導】台積電24日罕見發布嚴正聲明，點名近期社群平台出現大量以張忠謀、張淑芬、魏哲家名義進行的「贈書活動」、「名人教你投資」等不實廣告，強調三人皆無個人社群帳號，從未送書，也從未參與任何投資社團或分享投資經驗，呼籲民眾務必提高警覺。

台積電指出，張忠謀夫婦及董事長魏哲家並未以個人身分經營臉書、粉專或社團，更沒有舉辦任何贈書、贈禮活動，也未曾參與投資、股票買賣、理財經驗分享等公開團體。公司更重申，所有對外活動僅透過「台積電官方管理的台積電•愛•行動」、「台積創新館TSMC Museum of Innovation」、「加入台積 共創奇蹟」、「台積電文教基金會」、「台積電書法暨篆刻大賞」、「台積電硬筆書法大賞」、「台積電青年築夢計畫」、「台積電青年學生文學獎」、「台積電盃-青年尬科學」，等9個Facebook中文粉絲專頁舉辦。

廣告 廣告

事實查核網站《MyGoPen》也指出收到大量民眾回報，指在Facebook看到以「張忠謀贈書」、「黃仁勳送書」為名的廣告，內容多半宣稱名人要免費送自傳，並要求點擊「立即申請」或私訊領取。但這些廣告其實是精心包裝的詐騙手法。

《MyGoPen》查證，詐團會在民眾點擊後提供一段網址，點開會跳出LINE行動條碼，引導被害人加入「投資群組」。詐騙集團會聲稱有老師帶單、協助投資虛擬貨幣或股票。一旦受害者投入金錢，前期詐團通常會製造假的獲利畫面博取信任，進一步引誘加碼；當被害人要求出金時，則會以「需要手續費」、「補單金額不足」等理由不讓提款，持續詐取更多金錢。

台積電強調，針對不實冒用行為已保留法律追訴權，呼籲民眾認明官方平台，以免遭詐騙集團利用。

社群平台近日流竄「張忠謀贈書」詐騙廣告，實際為假帳號誘導民眾掃LINE條碼加入投資群組，台積電已澄清從未辦理任何贈書或投資活動。《MyGoPen》

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

第七屆高通台灣創新競賽冠軍出爐 前3強抱走30萬美元獎金

獨家｜小牛柯昱安今偕漂亮主播女友 赴戶政所登記結婚

鴻海科技日「特別嘉賓」郭台銘一頭白髮現身！全場掌聲如雷

