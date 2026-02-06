張忠謀神預言！魏哲家集滿美日德領袖同框照 再度驗證「台積電成兵家必爭之地」

台積電董事長魏哲家5日赴日本首相官邸會見日相高市早苗，拿出《邁向美麗強盛的國家：我的「日本經濟強韌化計畫」》一書，高市露出驚訝表情。路透社



台積電董事長魏哲家日前（2/5）赴日本首相官邸拜會日相高市早苗，親曝熊本2廠規劃升級改採3奈米製程。魏哲家去年3/3在美國白宮宣布台積電擴大投資美國千億美元；加上前年8月德國廠動土，魏哲家儼然已成為半導體親善大使，將台灣引以為傲的半導體製造技術於海外落地。

魏哲家短時間內就集滿與美、日、德領袖同框照，身影橫跨美、歐、亞洲。其實最早預言今日這般光景的，正是台積電創辦人張忠謀，當年一席「台積電成為兵家必爭之地」，不僅預言實現，至今仍是最佳寫照。

台積電董事長魏哲家2025年3月3日，在白宮宣布加碼千億美元赴美投資，左為美國總統川普。路透社

猶記得COVID-19疫情期間，半導體晶片面臨嚴重短缺，影響到汽車和一般消費電子產品的生產。後來，美中貿易戰升溫，地緣政治議題開始發酵。台積電創辦人張忠謀曾說，「自由貿易已死，在地緣政治下，台積電成為兵家必爭之地」。

而後各國競邀台積電前往設廠，其中又以美國、日本、德國最為積極，且提出鉅額補貼。例如台積電日本JASM子公司總投資金額超過200億美元；其中，日本政府先後補助熊本1廠、2廠共1.208兆日圓（約95億美元）。

台積電德國ESMC子公司（歐洲半導體製造）總投資金額逾100億歐元（約台幣3546億元），獲得德國政府補貼約50億歐元，接近投資額的一半。

台積電2024年8月20日舉辦ESMC德勒斯登晶圓廠動土典禮。時任德國總理蕭茲（右）、歐盟執委會主席馮德萊恩（左）與魏哲家同台。路透社

此外，台積電2023年8月向美國《晶片與科學法案;CHIPS Act》提出申請，美方在隔年4月宣布撥款66億美元（約新台幣2120億元），另提供50億美元的優惠貸款，補助僅占總投資額的10%。

川普上任後，對拜登任內推動的晶片法案補貼政策嗤之以鼻，改以關稅政策來威脅各國業者赴美投資。台積電財務長黃仁昭去年初曾透露，已於2024年第四季（拜登任期內）獲得15億美元補助款。但剩下的51億補助款何時到位？至今仍是未定之天。

2022年12月6日，台積電舉辦美國亞歷桑納廠移機典禮。當時的美國總統拜登（中）與時任台積電董事長劉德音（右）、總裁魏哲家同台。路透社

台積電處於全球化已死及地緣政治的夾縫當中，張忠謀早已提出「神預言」，魏哲家被推上「兵家必爭之地」的風口浪尖，在台灣特殊的國際處境下，此前誰都想不到，企業ＣＥＯ會在短時間內集滿與美、日、德領袖同框照，這也凸顯台灣半導體在國際無法忽視的關鍵地位。

