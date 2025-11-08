張忠謀缺席台積電運動會 魏哲家解釋
台積電今天在新竹縣立體育場舉辦運動會，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也應邀參加，不過創辦人張忠謀卻缺席。董事長暨總裁魏哲家說，今天有一點小遺憾，「大家長、創辦人張忠謀身體有一點不舒服，沒辦法一起來參加運動會」。
魏哲家表示，張忠謀相當關心台積電員工，但張忠謀跟夫人張淑芬沒辦法來參加運動會。魏哲家帶領員工，高喊「創辦人我愛你」、「Sophie（張淑芬英文名）我愛妳」。
張忠謀2018年6月自台積電退休，2019年出席台積電運動會，2020年起，台積電因疫情連續三年停辦運動會，2023年、2024年恢復辦理運動會後，張忠謀也都應邀出席，並發表談話。
今年外界原預料可以看到輝達執行長黃仁勳、張忠謀、魏哲家同台，但現場座位安排黃仁勳坐在魏哲家旁，並未預留張忠謀和張淑芬座位，引起媒體關注，魏哲家稍後證實張忠謀身體有一點不舒服，因此沒辦法參與。
黃仁勳也說，今天也很想念張忠謀，希望他一切安好，會盡快去拜訪他們。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
台積電運動會／黃仁勳返美前 先做這件事
輝達執行長黃仁勳今（8）日出席台積電運動會，致詞後再董事長魏哲家陪同下，步行離開會場準備前往機場飛回美國，一路上被台積電啦啦隊熱烈歡迎，尤其台積電亞利桑那區隊更是形成人牆包圍住黃仁勳，董事長魏哲家一路陪他走到門口受訪。對於此次創辦人張忠謀沒有出席，黃仁勳在車前受訪時強調，會先和他聯絡了解情況。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃仁勳出席台積電運動會 粉絲圍觀搶簽名（1） (圖)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8日現身2025年台積電運動會，許多粉絲在場外等候黃仁勳，期待跟他簽名合影。中央社 ・ 1 天前
台積電運動會1／張忠謀臨時缺席台積電運動會 魏哲家：有點小遺憾
台積電創辦人張忠謀今天因為身體不適，臨時缺席在新竹體育場舉行的運動會，董事長魏哲家坦言有點小遺憾，魏哲家並祝福張忠謀早日康復。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台積運動會》魏哲家送員工每人2.5萬大紅包 曝張忠謀缺席原因
晶圓代工龍頭台積電8日在新竹舉行運動會，輝達創辦人暨執行長黃仁勳特別到場感謝台積電同仁的辛勤工作，希望一家人一起成長，而董事長魏哲家則在致詞時宣布加碼中時財經即時 ・ 1 天前
桃園機場第三航廈工程進度曝光！「北登機廊廳」年底啟用 新增8個登機門
桃園國際機場建設邁入新里程！行政院長卓榮泰今（8）日上午前往桃園國際機場，實地視察第三航廈北登機廊廳工程進度，了解最新施工情況。北登機廊廳預計於年底完工啟用，屆時旅客可直接由此廊廳銜接第二航廈完成出入境手續；而第三航廈主體及南登機廊廳則預計於2027年底陸續完工並投入營運測試。北登機廊廳設計亮點，如何縮短搭機流程？行政院指出，北登機廊廳設計兼具「開放性」與「......風傳媒 ・ 12 小時前
黃仁勳出席台積電運動會 與高階主管合影 (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場舉行，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前右3）與輝達營運部執行副總裁梭基斯特（Debora Shoquist）（前右2）一同出席，與台積電董事長暨總裁魏哲家（前右4）等高階主管一同合影。中央社 ・ 1 天前
2025年台積電運動會盛大舉行（1） (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，員工裝扮進場，展現活力與士氣。中央社 ・ 1 天前
黃仁勳、梭基斯特出席台積電運動會 (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場舉行，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左1）與輝達營運部執行副總裁梭基斯特（Debora Shoquist）（左2）出席參加，在會中與台積電成員握手寒暄。中央社 ・ 1 天前
葛萊美入圍曝！「APT.」「Golden」搶年度歌曲 大贏家是他
2026年葛萊美獎入圍名單揭曉，K-POP在西方音樂獎項創下新里程碑！BLACKPINK成員ROSÉ與Bruno Mars合作的〈APT.〉獲三項提名，成為首位入圍葛萊美的K-POP女歌手。《Kpop獵魔女團》神曲〈Golden〉也入圍四項大獎，將與Lady Gaga等天后爭奪年度歌曲獎。饒舌天王「肯卓克拉瑪」以9項提名稱霸，Lady Gaga、「壞痞兔」和「莎賓娜」緊追在後，讓樂迷引頸期盼頒獎典禮的到來！TVBS新聞網 ・ 22 小時前
讓板橋不再人擠人？ 侯友宜證實新北耶誕城擬逐步擴大至各區
新北歡樂耶誕城從2011開辦以來每年都吸引大批人潮，但也讓主會場所在地板橋交通大打結，惹得許多板橋居民哀號。今（7）日在新北市議會上，新北市長侯友宜強調這幾年僅在板橋車站出站分流而壅塞，其他周遭都不會台視新聞網 ・ 1 天前
現場超嗨！黃仁勳著「台積紅」亮相台積電運動會 與魏哲家同框
晶圓代工龍頭台積電今日舉辦運動會，輝達執行長黃仁勳驚喜現身，讓現場嗨翻，繼昨天在台南大吃美食後，今天再度與台積電董事長魏哲家同框。鏡報 ・ 1 天前
黃仁勳所到之處粉絲瘋狂 他親曝來台與魏哲家談了何事
輝達創辦人暨執行長黃仁勳今日驚喜現身台積電運動會，他不僅大讚台積電是「家人」，更與台積電董事長魏哲家親密互動，大方分享了對兩公司合作關係、晶片短缺以及下一代產品的看法。鏡報 ・ 1 天前
黃仁勳現身台積電運動會 (圖)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8日出席台積電運動會，他表示，對於參加台積電運動會感到很興奮。中央社 ・ 1 天前
台積電運動會》魏哲家主持開場 黃仁勳站台致意「台積我愛你」
台積電董事長魏哲家指出，台積電今年營收與獲利再創新高，「不只今年，以後還會持續...信傳媒 ・ 1 天前
黃仁勳出席台積電運動會致詞：沒有台積電就沒有輝達
[Newtalk新聞] 「護國神山」台積電今（8）日舉行年度運動會，董事長魏哲家與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳罕見同台亮相，成為全場焦點。魏哲家幽默介紹黃仁勳登場時笑稱：「去年他是3兆男，今年變成5兆男！」黃仁勳以貴賓身分致詞，全程以中、台雙語發言，他一開場就自嘲：「CC（指魏哲家）要我講國語，但大家知道我的國語不太好。」他語帶感性表示：「我愛台積電，沒有台積電就沒有輝達，台積電是台灣的驕傲，也是世界的驕傲。」 他回憶與台積電結緣的往事時指出：「38年前台積電剛成立，33年前輝達才剛創辦，那時我寫信給張忠謀董事長，他邀請我第一次回台灣參觀台積電。」黃仁勳說，當年兩家公司都還小，但如今都成為世界級企業，「你們是台灣的驕傲，也是我的驕傲。」 魏哲家則笑回：「我很怕他一直講下去，就變成他的節目了！」引來全場笑聲。他也透露，今年能邀請黃仁勳出席，主要是希望員工能在運動會上開心一點，「畢竟他是我們最熟悉又最特別的朋友。」 會中，魏哲家也提到，創辦人張忠謀因身體不適未能出席，但夫人張淑芬特別到場代表。魏哲家帶領上萬名員工高喊：「董事長，我愛你、夫人我愛你！」希望老董事長早日康復。 活動結束後，新頭殼 ・ 23 小時前
張忠謀曾說台積電運動會「一年中最愉快的一天」 今日罕見缺席
護國神山台積電今日（11/8）舉辦一年一度運動會，輝達執行長黃仁勳首次跨海來台參加。不過，創辦人張忠謀因身體微恙，與夫人張淑芬雙雙缺席，這也是近三年來，張忠謀首次缺席。太報 ・ 1 天前
黃仁勳現身台積電運動會！魏哲家曝唯一遺憾 豪發2.5億紅包「每人2.5萬」
台積電今（8）日於新竹體育場舉辦2025年度運動會，由董事長魏哲家親自主持開幕，現場氣氛熱烈，來自全球各地的員工齊聚一堂，共同展現「團結、活力與創新」的企業精神。活動亮點之一，是輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳驚喜現身，以「五兆男」之姿登台致詞，引發全場歡呼。張忠謀未能出席 全場齊喊「董事長我愛您」魏哲家在致詞中提到，今年是他第二次主持運動會，「一回......風傳媒 ・ 23 小時前
2025年台積電運動會盛大舉行（2） (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，邀請表演團體開場暖身，精彩演出十分吸睛。中央社 ・ 1 天前
黃仁勳出席台積電運動會 粉絲圍觀搶簽名（2） (圖)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中，持字卡者）8日現身2025年台積電運動會，黃仁勳在離去前與等候粉絲短暫互動，親切簽名。中央社 ・ 1 天前
台積電運動會2／輝達創辦人黃仁勳：台積電是世界的驕傲
輝達執行長黃仁勳表示，30年前台積電和輝達都只是小公司，沒有今天這麼大、這麼強，台積電幫他打造輝達，非常感謝，沒有台積電，就沒有今天的輝達，台積電是台灣的驕傲，也是世界的驕傲。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前