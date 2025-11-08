張忠謀缺席台積電運動會 魏哲家：身體不適
（中央社記者張建中、江明晏新竹8日電）台積電今天在新竹縣立體育場舉辦運動會，董事長暨總裁魏哲家說，今天有一點小遺憾，「大家長、創辦人張忠謀身體有一點不舒服，沒辦法一起來參加運動會」。
魏哲家表示，張忠謀相當關心台積電員工，但張忠謀跟夫人張淑芬沒辦法來參加運動會。魏哲家帶領員工，高喊「創辦人我愛你」、「Sophie（張淑芬英文名）我愛妳」。
張忠謀2018年6月自台積電退休，2019年出席台積電運動會，2020年起，台積電因疫情連續3年停辦運動會，2023年、2024年恢復辦理運動會後，張忠謀也都應邀出席，並發表談話。
今年外界原預料可以看到輝達執行長黃仁勳、張忠謀、魏哲家同台，但現場座位安排黃仁勳坐在魏哲家旁，並未預留張忠謀和張淑芬座位，引起媒體關注，魏哲家稍後證實張忠謀身體有一點不舒服，因此沒辦法參與。（編輯：楊蘭軒）1141108
