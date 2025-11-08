張忠謀缺席台積電運動會 94歲的他抗癌靠「每天吃一片木瓜」

94歲的台積電創辦人張忠謀今天身體微恙，臨時缺席台積電運動會，讓人關心他的健康狀況。張忠謀養生有一套，包括生活規律、固定運動、飲食清淡，其中早餐必吃一片木瓜，不但改善他長年的胃病，同時也具有抗癌效果。

台積電創辦人張忠謀身體不適臨時今天缺席台積電運動會。（資料照／中天新聞）

2023年台積電運動會上，張忠謀表示自己24~50歲時從不運動，不過生活作息非常規律，每天早上5點半~6點起床、8點半進公司、18點半到家、22點準備上床，23點入睡，且每週不在公司待超過50個小時；每月應酬不超過兩次（每次在1.5小時內結束）。

廣告 廣告

不過，50歲時張忠謀忽然警覺，若再不運動，將來年紀越大，健康狀態恐會越來越差。所以每周至少運動3天或4天以上，每次40分鐘左右。直到最近10至20年，更是每天都運動，張忠謀認為，這樣的運動習慣，對於50歲後的健康非常有幫助。

至於飲食，張忠謀早餐會喝一杯新鮮蔬果汁，午、晚餐吃得清淡，往往是一魚、一肉、一菜等簡樸菜餚，以少油低鹽的烹調為主。張忠謀的夫人張淑芬曾透露，丈夫其實超愛吃炸物，為了他的健康著想，有限制炸物的量，一周最多只能吃1次，而且只能吃「炸海魚」。

木瓜含有多酚、類黃酮等抗氧化和抗發炎成分，纖維質地較軟，可抑制不必要的慢性發炎，增強有益的免疫反應，具有抗癌功效。（示意圖／Pixabay）

此外，張忠謀曾透露自己愛吃木瓜，每天早上必吃1片木瓜養生，也讓他的胃病明顯改善。基因醫師張家銘表示，木瓜含有多酚、類黃酮等抗氧化和抗發炎成分，纖維質地較軟，可抑制不必要的慢性發炎，增強有益的免疫反應，具有抗癌功效。

張忠謀的長壽也歸功於基因，父親在86歲逝世、母親於102歲逝世。大腸直腸外科醫師盧延榕曾在節目上指出，在科學上的確有些基因，跟抗衰老、抗發炎是有相關的，帶有這些基因的人，往往也比較長壽，不過就算有基因，後天的飲食以及生活習慣，也會影響長壽與否。

張忠謀養生之道。（圖／《中天新聞網》製）

延伸閱讀

越老越有錢！4生肖「晚年翻身變富翁」 財運旺到擋不住

台積電年度運動會 魏哲家證實：張忠謀身體不適缺席

旅日出發前夕「女伴交男友」他慘遭放鳥 林氏璧給2建議