張忠謀缺席台積電運動會 94歲的他抗癌靠「每天吃一片木瓜」
94歲的台積電創辦人張忠謀今天身體微恙，臨時缺席台積電運動會，讓人關心他的健康狀況。張忠謀養生有一套，包括生活規律、固定運動、飲食清淡，其中早餐必吃一片木瓜，不但改善他長年的胃病，同時也具有抗癌效果。
2023年台積電運動會上，張忠謀表示自己24~50歲時從不運動，不過生活作息非常規律，每天早上5點半~6點起床、8點半進公司、18點半到家、22點準備上床，23點入睡，且每週不在公司待超過50個小時；每月應酬不超過兩次（每次在1.5小時內結束）。
不過，50歲時張忠謀忽然警覺，若再不運動，將來年紀越大，健康狀態恐會越來越差。所以每周至少運動3天或4天以上，每次40分鐘左右。直到最近10至20年，更是每天都運動，張忠謀認為，這樣的運動習慣，對於50歲後的健康非常有幫助。
至於飲食，張忠謀早餐會喝一杯新鮮蔬果汁，午、晚餐吃得清淡，往往是一魚、一肉、一菜等簡樸菜餚，以少油低鹽的烹調為主。張忠謀的夫人張淑芬曾透露，丈夫其實超愛吃炸物，為了他的健康著想，有限制炸物的量，一周最多只能吃1次，而且只能吃「炸海魚」。
此外，張忠謀曾透露自己愛吃木瓜，每天早上必吃1片木瓜養生，也讓他的胃病明顯改善。基因醫師張家銘表示，木瓜含有多酚、類黃酮等抗氧化和抗發炎成分，纖維質地較軟，可抑制不必要的慢性發炎，增強有益的免疫反應，具有抗癌功效。
張忠謀的長壽也歸功於基因，父親在86歲逝世、母親於102歲逝世。大腸直腸外科醫師盧延榕曾在節目上指出，在科學上的確有些基因，跟抗衰老、抗發炎是有相關的，帶有這些基因的人，往往也比較長壽，不過就算有基因，後天的飲食以及生活習慣，也會影響長壽與否。
延伸閱讀
越老越有錢！4生肖「晚年翻身變富翁」 財運旺到擋不住
台積電年度運動會 魏哲家證實：張忠謀身體不適缺席
旅日出發前夕「女伴交男友」他慘遭放鳥 林氏璧給2建議
其他人也在看
86歲蕭萬長罹肺癌14年 每周喝4次「蔬果養生湯」降慢性發炎
86歲前副總統蕭萬長自2011年被診斷出肺癌第三期後，經手術切除腫瘤，至今已與癌症和平共處14年。除了每日堅持走路6000步、游泳等運動，他更透露自己的養生秘訣包括多吃蔬果、少碰加工食品，以及每週飲用4次由太太精心準備的蔬果養生湯，成功維持健康狀態。中天新聞網 ・ 1 天前
台積電董座魏哲家腳下運動鞋超吸睛 他笑稱：明年大家一定買得到
護國神山台積電今日（11/8）上午舉辦年度運動會，董事長魏哲家出席時，被鏡頭捕捉到穿了一雙超吸睛的運動鞋，鞋面上印有tsmc字樣，幕僚透露，這是先前SEMICON WEST美國半導體展專門為魏哲家準備的款式，也就是說，僅魏董擁有這雙全台獨一無二的特製運動鞋。太報 ・ 11 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 15 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 21 小時前
全台僅一雙！魏哲家運動鞋受關注 自曝開賣時間
全台僅一雙！魏哲家運動鞋受關注 自曝開賣時間EBC東森新聞 ・ 17 小時前
快訊／黃仁勳來了！首站台南看3奈米產線逛夜市 明日台積電北上運動會
皮衣教主再次降臨台灣，據悉，黃仁勳下午13:30將抵達台南，先參訪台積電3奈米廠，然後可能逛逛台南夜市，吃吃府城小吃，感受一下遠近馳名的台南甜到底有多甜，鱔魚意麵、棺材板、虱目魚湯等等，都可能是他今天晚餐，逛完夜市後，預計晚上9點北上台北，明天參加台積電運動會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
輝達黃仁勳來了！率先拜訪台灣AI供應鏈
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將於今日抵台，準備熱情參與明日台積電（2330）運動會，與台積電創辦人張忠謀、台積電董事長魏哲家共聚一堂，黃仁勳參加台積電運動會，表達輝達與台積電密切合作關係，衷心感謝台積電大力配合發展AI（人工智慧），同時也象徵台灣供應鏈在AI領域的關鍵地位，據了解，黃仁勳今日並自由時報 ・ 1 天前
陸女錄取新加坡航空「入職一天就被炒」 上網喊冤：只是在貴賓區拿了幾瓶水！
據新媒《8視界新聞網》報導，一名網名「可可醬」的中國籍女子在社交平台《小紅書》發文，爆料新加坡航空（Singapore Airlines）「光環下的冷漠真相」，並宣稱遭到該公司的「羞辱與騙局」。可可醬在文中表示，自己因為懷抱著空姐夢，又嚮往新加坡航空多年來始終在「全球最佳航...CTWANT ・ 12 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 21 小時前
越老越有錢！4生肖「天生聚財」資產滾雪球…老來富貴花不完
人生就像一罈美酒，需要時間沉澱才能散發出醇厚香味，有些人年輕時也許平平無奇，但隨著歲月歷練，他們的福氣將如滾雪球般越來越大。《搜狐網》點名4生肖，天生自帶聚財體質，年紀越大越有錢，晚年生活堪稱人生贏家。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
HBM需求飆高引爆單潮？黃仁勳親點名「三大記憶體供應商」！被問價格回答曝玄機
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（8）日出席台積電運動會時，會後受訪時，不只大讚台積電，也特別感謝三大記憶體供應商，三星（...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
颱風假有望？2縣市「暴風圈侵襲機率破7成」 鳳凰路徑曝光這幾天雨最猛
鳳凰颱風升格成中度颱風，未來有機會轉強颱，中央氣象署預估，下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報，據氣象署「120小時颱風暴風圈侵襲機率」資料顯示，2縣市暴風圈侵襲機率破7成，風雨威脅升高。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
冷氣安裝「天井裡」成災難！200戶住戶吹10分鐘就壞 建商甩鍋惹民怨「沒用腦設計」
[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導新成屋竟變「烤箱」？有住戶爆料，建商將冷氣室外機集中設在天井處，導致全社區兩百多戶冷氣無法散熱，開機10分鐘就自...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
黃仁勳出席台積電運動會 張忠謀突缺席「原因曝光」
即時中心／綜合報導台積電今（8）日舉行運動會，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳擔任特別嘉賓，更換上台積電的紅色POLO運動衫。不過台積電創辦人張忠謀卻未現身，董事長魏哲家在致詞時特別提到，「有點小遺憾，創辦人張忠謀董事長，身體有點不舒服，沒有辦法一起參加」。民視財經網 ・ 21 小時前
〈台積電運動會〉魏哲家：今年獎金加碼至2萬5千元 全球員工都有
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (8) 日舉辦運動會，董事長魏哲家致詞時表示，創辦人張忠謀因身體不適未能出席，並帶領全場員工高喊「董事長、Sophie(張淑芬)我愛你」，希望透過祝福的聲音，為張忠謀早日康復加油打鉅亨網 ・ 21 小時前
郵局存錢「重要規定」一票人不知道 嘆：虧大了
郵局存錢「重要規定」一票人不知道 嘆：虧大了EBC東森新聞 ・ 12 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 12 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前