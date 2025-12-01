《張忠謀自傳》稱霸年度百大！Hami書城揭2025閱讀三大趨勢 11

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／台北報導

Hami書城今（1）日公布「2025年度百大暢銷電子書榜」，今年閱讀風向大幅轉變，投資理財書熱度暴衝、身心療癒主題迅速竄紅，《張忠謀自傳全集》更以壓倒性成績奪下年度銷售冠軍。

根據統計，今年電子書暢銷前三名由《張忠謀自傳全集（上下冊）》、《搞定自律神經，我竟輕鬆減掉37公斤！》以及《阿甘投資法》拿下。整體榜單呈現三大閱讀傾向：民眾想看懂變動快速的世界、希望調養身心、並渴望讓自己變得更有能力。閱讀內容的選擇反映了台灣人在變局裡追求安心與升級的共同心情。

Hami書城全年電子書銷量成長近兩成，受《張忠謀自傳》、《灌籃高手》、《哈利波特》等套書帶動，電子書平均單價同步拉升六成。Hami書城董事長孟義超表示，在短影音普及的時代，反而能看見讀者更加珍惜深度知識，「願意花時間投資自己，往具備長期價值的能力靠攏」。

今年的閱讀趨勢明顯呈現三個方向。首先，投資與產業類書籍掀起熱潮，銷量較去年直接跳升三倍，《輝達之道》、《納瓦爾寶典》、《阿甘投資法》等分析思維型書籍受到青睞，顯示讀者不只想賺錢，更希望理解市場運作邏輯。台股頻創新高加上AI議題受到關注，也帶動整體投資類書籍持續走紅，《張忠謀自傳全集》登頂更讓產業人物傳記成為今年話題焦點。

身心療癒相關書籍則是今年最大的黑馬。「自律神經」、「抗發炎」、「紓壓」成為年度關鍵字，《搞定自律神經，我竟輕鬆減掉37公斤》一路衝上第二名，《糖尿病緩解心法》、《劉博仁不藏私的抗老秘密》也表現亮眼。讀者從去年的瘦身、健身焦點，轉向「降低壓力、重整身體狀態」等更深層的健康需求，象徵閱讀取向從外在體態轉為長期身心調理。

學習方法與語言類書籍，則延續「效率術」風潮並更重視思考與記憶能力的培養。《卡片盒筆記》、《ChatGPT時代的英文學習術》、《最短時間，最高效率！50個超學習法》等書皆維持穩定銷量，整體仍成長超過一成，成為讀者在工作與生活中提升競爭力的重要工具。

Hami書城指出，今年榜單顯示，在AI浪潮、股市震盪與國際情勢變化下，民眾更願意建立長期且有節奏的生活方式，從理解經濟趨勢、改善身體狀態，到培養技能，都反映了面對未來時的積極準備。

作為全台使用率最高的電子書訂閱平台，Hami書城將於12月1日至2026年1月7日推出「2025年度百大：開啟閱讀之門」書展，同步公布年度百大書單，活動期間全館提供85折起優惠，邀請讀者在年末重新整理自我、重啟閱讀節奏。

另於11月中推出的電子書「任選券方案」獲得高度回響，讀者可依預算選擇五本999元、十二本1,999元，或五本搭配一年月讀包1,999元等組合。任選券可兌換500元以下電子書，兌換期限至2026年底，讓讀者一次補足一整年的閱讀書單，輕鬆打造專屬的知識補給計畫。