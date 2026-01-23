張忠謀認證，台積電董事長魏哲家：我常激勵自己，不要忘了我是誰

1月15日，台積電法說會為全球市場注入強心針。董事長魏哲家宣布，2026年台積電的資本支出將高達560億美元，比2025年成長至少25%。他直言：「AI看起來像是一個無止盡的需求。」

這位笑瞇瞇、說起話來有點台灣國語的董事長，在接任董事長的2年內，不僅維持台積電的技術領先，也帶領著台積電跨越地緣政治與全球布局的門檻，成為全球市值第六大的公司。

能屈能伸、參透人性的「魏式領導」

《商業周刊》曾深度解析，魏哲家成功的關鍵在於「能從別人的角度看事情」，並堅持達到「雙贏」。例如，他具有說服創辦人張忠謀的「魔功」，能談成張忠謀原本不贊成的交易。

面對地緣政治，他也展現靈活身段，曾赴華盛頓與美國官員溝通，讓各國都覺得「拿到了一些東西」，在大國壓力下保持台積電的生存優勢。此外，2009年台積電組織改組，他從掌管萬人的營運主管被調往不到百人的業務開發部，看似被貶，但他卻毫無怨言。

在2026年的今天，魏哲家指揮若定的喊出560億美元、被川普讚美是傳奇，這位「準備最齊全的CEO」究竟是如何煉成的？為什麼他能一邊開著幽默的玩笑，一邊冷靜的面對巨大壓力？

以下是魏哲家在2024年陽明交大名譽博士典禮上的演講內容，他談論到如何避免「CEO的傲慢」、如何認清自我能耐等，讓我們以第一人稱的視角，走進護國神山掌舵者的內心世界。

魏哲家：積極做事，謙虛做人

（整理自魏哲家2024年2月29日演講內容）

今天能得到這個學位而不必經過考試，我心裡有說不出的痛快。從小到大，我偶爾還會做惡夢，夢見考試來不及交卷，現在終於有一次可以免試就拿到學位。

● 警惕CEO的傲慢，永遠不忘了「我是誰」

我讀過Jim Collins的書，他在書中討論一個好公司如何走向衰敗滅亡，第一步就是CEO的傲慢（Arrogant），也就是他「忘了我是誰」。當一個人忘了自己是誰，就聽不進意見，格局也會變小，進而帶領公司走向瘋狂擴張而不計實力，最後只能坐以待斃。

因此，我把傲慢定義為：去接受你沒有資格接受的榮耀。領取名譽博士或院士本來可能是傲慢的第一步，但因為我非常信任張創辦人的判斷（Judgment），既然他肯定我，我才放心接受，這大概不算傲慢。我時常激勵自己，千萬不要忘了我是誰。

● 人要知道自己的能耐在哪

我年輕時不像現在的孩子那麼聰明、有志向，我是用消去法決定未來的。50年前，台灣人最喜歡的職業是醫生，因為最賺錢。我也想過要念醫學，但有一次我不小心腳趾撞到門角流血，當場差點昏倒，看到血冒出來我就快完蛋了。

我這才發現，一個人要做好事業，第一步是要知道自己的能耐在哪裡；如果你看到血會昏倒，就最好不要去當醫生或殺豬的。

後來我也考慮過建築，但我發現自己藝術天分幾乎是零，看畫要人講解，聽音樂也聽不出微妙之處。把這些都排除掉後就只好讀電機，這聽起來有點悲哀，但這就是現實。

● 想變高手，就必須自己吸收

我這一輩子碰到了無數高手，讓我不得不謙虛。在交大讀碩士時，我的指導教授吳慶源先生非常聰明且努力。那時候每逢颱風天，半導體實驗室電力不穩，機器會當機，我們半夜2點都要衝回學校重啟機器。吳教授家就在隔壁，他會準時「積極點名」，這訓練了我們努力工作的基礎。

在耶魯大學攻讀博士時，我的指導教授是馬佐平先生。當時耶魯電機系很窮，很多機器要自己組裝。有次我發現一個新現象，馬教授聽完馬上搭飛機回校重新檢測我的Setup，他親自測量，只讓我在旁邊看，不准我動手動腳。我從前輩身上學到：如果你想變高手，就必須自己Digest（吸收），不能只是Cut and Paste（剪貼）。

● 要得到客戶信任，就不能和他們競爭

台積電在1987年創立時，張創辦人提出了一個最偉大的發明，不是技術（Technical），而是Business Model（商業模式）的創新。這個Foundry（晶圓代工）模式讓產品公司如雨後春筍般出現，不必花大錢蓋廠就能有iPhone、智慧型手機或PC的出現。

我常對競爭對手講，你的技術或製造有一天或許能趕上台積電（雖然我不認為可能），但有一點你永遠趕不上，那就是客戶的信任。

要得到信任，第一步就是不可與客戶競爭。我們在南韓（三星）和加州（英特爾）那2位很厲害的競爭對手，他們一邊努力做自己的產品，一邊又想跟台積電競爭，想要贏得客戶信任，簡直是門都沒有。

● 學會「聽」和「多走一步」

我在張創辦人身上學到最重要的事就是Listen（傾聽）。聽進心裡的叫listen，左耳進右耳出的只是hear。我已經70多歲了，有時還像個小孩子一樣愛插嘴，而創辦人跟我聊天時從不插嘴。唯有真正的傾聽，你才能銘記於心、去除偏見。

在台積電內部，我也提倡永遠要多走一步。不要怕觸怒其他組織，主動跨出自己的圈圈去解決問題，這就是積極做事的態度。例如我們為了實踐對客戶的承諾（Commitment），在客戶不知道的情況下，會預先幫他檢查光罩（Mask）、GDS檔案和OPC，確保產品投片成功率高達98%。

● 成功哲學：知道自己是誰，創造雙贏

最後，我認為人生除了不要忘了我是誰，更要「知道我是誰」。你要選擇自己喜歡的行業，我剛開始選半導體並非因為聰明，但越做越喜歡，加入台積電也是如此。

半導體從不是單打獨鬥的產業，而是需要同仁、客戶與供應商共同努力。只要保持積極做事、謙虛做人的心態，我們就能看著公司與業界一起成長，在人生旅途中共同創造雙贏。

資料來源：陽明交通大學、商業周刊1885期,1990期、商周頭條1,2

核稿編輯：陳芊吟