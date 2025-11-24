張忠謀贈書、教你投資全是假！台積電呼籲認明這幾個官方社群

台積電今日發聲明呼籲民眾小心誤上當。（圖／鏡週刊提供）

台積電目前已是台灣民眾最熟知的公司之一，也引起有心人士藉機打著台積電名號進行詐騙，今日台積電發聲明表示，台積公司和經營團隊沒有以個人身份經營社群，也不會舉辦活動和教投資，呼籲民眾小心上當。

最近詐騙手法層出不窮，台積公司董事長暨總裁魏哲家及經營團隊、台積公司創辦人張忠謀博士及其夫人（台積電慈善基金會董事長）張淑芬女士皆沒有用個人身份經營任何公開臉書帳號或社群媒體粉絲頁/社團/社群，亦不曾透過社群媒體平台舉辦任何贈書活動，或參與任何投資或股票買賣相關之公開團體、刊登此類廣告、或分享投資理財經驗。

由台積公司所管理之Facebook中文粉絲專頁可參見下方列表，除所列之專頁，台積公司不曾透過任何其他社群管道辦理前述贈書或贈禮、投資理財或股票買賣、人才招募等活動。

請大家明鑑不要上當。如有冒用身分或名義之情事，本公司亦保留法律追訴權。台積公司所管理之Facebook中文粉絲專頁：

台積創新館 TSMC Museum of Innovation：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070859123763#



