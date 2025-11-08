張忠謀身體微恙臨時缺席 魏哲家強調：創辦人非常關心大家
台積電今日舉行運動會，原先預期台積電創辦人張忠謀和夫人張淑芬會出席，並與神秘嘉賓、輝達執行長黃仁勳世紀同框，不過魏哲家臨時宣布，張忠謀因身體微恙臨時未出席
晶圓代工大廠台積電今日舉辦運動會，台積電創辦人張忠謀和夫人張淑芬原本預計會出席，不過開場致詞時，魏哲家表示，創辦人張忠謀因身體微恙，今日無法參加，不過強調他非常關心同仁，「董事長和夫人一定會看今天的節目，這些表演會幫助他身體早日康復。」
魏哲家致詞時表示，上次運動會等了26年才站上主席台，今年27年，也是第二次站在主席台，「一回生二回熟，以後會表現得更好一點。」
針對同仁們最關心的特別獎金，魏哲家也打趣地賣關子：「先不用歡呼這麼快，我還沒要宣布這個消息。」
黃仁勳感性喊：沒有台積電就沒有輝達 大讚台積電員工是台灣也是世界的驕傲
現場超嗨！黃仁勳著「台積紅」亮相台積電運動會 與魏哲家同框
全球5成AI研究人員都在中國 黃仁勳：我們必須跑得更快
