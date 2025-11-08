張忠謀身體欠安運動會缺席 黃仁勳：會聯絡

▲台積電創辦人張忠謀因身體不適，未如期現身運動會，輝達執行長黃仁勳表示，會先和他聯絡。（圖╱記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳今（8）日在台積電運動會後，由董事長魏哲家陪同他接受媒體訪問，並送他離開前往桃園機場，而台積電創辦人張忠謀因身體不適，未如期現身運動會，黃仁勳表示，會先和他聯絡，視其身體狀況決定是否探望他。

黃仁勳說，他一直都在想張忠謀，但他已經在海外旅行三週了，必須得回家。

稍早台積電舉行運動會，活動一開始遲遲未看見張忠謀本人現身，甚至也沒看見貼有他名牌的座位，讓人感到困惑。魏哲家表示，今天的天氣很幫忙，不過，大家長創辦人張忠謀因今天身體不適，無法一同與大家參與運動會，「不過我知道他是相當關心各位的。」

廣告 廣告

另一方面，黃仁勳表示，這個產業很強大，且在每個月成長，越來越強大，但這次沒有提到價格問題，只和魏哲家聊了產業強大的需求，輝達不只做GPU，也做CPU、交換器，連接器等，有很多東西都和Blackwell連結，現在公司也在新晶片Rubin上非常努力。

他也說，台積電和輝達緊密合作，要感謝他們的努力，還有謝謝他們邀請自己來這個活動，對他來說是榮幸，這是台積電的家庭活動，很高興自己被當成家人。

黃仁勳更提到，輝達能夠處理許多其他事情，包括科學、量子、生物學、物理學和數據等，因此，他們也做了很多事，而且他們在每個雲端也都有業務，在每個資料中心也有，甚至汽車、機器人中都是，所以輝達的架構遠比基礎要重要得多。

他希望全球的政府都了解這項科技的重要，他也幫助這項科技進步，然後幫助政府領導人了解這些科技，讓他們更好制定政策，這就是他試圖努力的地方。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

記憶體缺貨、漲價潮衝擊輝達營運？黃仁勳：他們已經擴大產能

好羨慕！魏哲家宣布今年紅包加碼 每位員工爽領2.5萬

台積電運動會今盛大登場！黃仁勳、魏哲家現身同框