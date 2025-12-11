張忠謀領走6億股息 竟不是最多！台積電今除息 「他」爽入袋82.68億元

財經中心／王文承報導

被譽為「護國神山」的台積電（2330）今（11）日股價隨即大漲15元，強攻至1515元，今同時進行季度除息，每股配發5元現金股利，開盤後台積電立即「秒填息」，預計將發出1296億元，台積電創辦人張忠謀自2018年6月退休後未處分所持有的12.5萬張股票，此次即可領取高達6.25億元股息，預計將於2026年1月8日進入口袋。

另外，領最多股息的其實不是張忠謀，而是國家發展基金管理會，國發會現持有165.37萬張，這次除息可望入袋約82.68億元；而前董事長劉德音於2024年6月退休前持有1.29萬張，若無賣股，約可領得6455萬元。而台積電董事長魏哲家持股7217張，預估可領約3608萬元；

張忠謀爽領6.25億股息 國發基金笑納82億台積電現金雨



今日在台積電強勢領軍下，台股氣勢如虹。大盤指數狂飆182.79點，一舉攻上28,568.02點，不僅突破先前歷史高點28,554點，更再創新紀錄，距離29000點僅剩一步之遙。

根據財報資料，台積電2025年11月合併營收達新台幣3,436億1,400萬元，創下史上第3高。雖較上月減少6.5%，但較去年同期大增 24.5%，為歷年同期最佳表現。2025年1至11月累計營收達3兆4,740億5,100萬元，年增32.8%，同樣刷新歷史新高。

