張忠謀領6億不是最多！台積電除息「真正贏家」曝光爽拿82億

台積電（2330）11日進行季度除息，每股配發5元現金股利，預計將發出1296億元股息。開盤後台積電股價迅速拉升並完成「秒填息」，最高一度攻上1515元，大漲15元至1515元。台積電創辦人張忠謀自2018年6月退休後持有12.5萬張股票，此次預計可領取6.25億元股息，但領取最多股息的並非張忠謀。

張忠謀。（圖／中天新聞）

根據公開資料顯示，國家發展基金管理會現持有台積電165.37萬張股票，成為本次除息最大贏家，預計可入袋約82.68億元。台積電董事長魏哲家持股7217張，預估可領約3608萬元；前董事長劉德音在2024年6月退休前持有1.29萬張，若未處分持股，約可領得6455萬元。所有股息預計於2026年1月8日發放入帳。

在台積電強勢領軍下，台股11日氣勢如虹，大盤指數狂飆182.79點，一度攻上28,568.02點，不僅突破先前歷史高點28,554點，更再創新紀錄，距離29000點僅剩一步之遙。

台積電封測五廠。（圖／台積電）

根據財報資料，台積電2025年11月合併營收達新台幣3436億1400萬元，創下史上第3高。雖較上月減少6.5%，但較去年同期大增24.5%，為歷年同期最佳表現。2025年1至11月累計營收達3兆4740億5100萬元，年增32.8%，同樣刷新歷史新高。

