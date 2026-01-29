張忠謀「坐輪椅現身」餐敘！黃仁勳曝：精神狀態很好 今將出席輝達尾牙

財經中心／黃韻璇報導

輝達執行長黃仁勳昨日下午抵台後，赴下榻飯店附近剪完髮就回去休息，之後親赴台積電創辦人張忠謀住家拜會，晚間6點，黃仁勳、張忠謀被目擊雙赴北市嘉佩樂酒店1樓粵式餐廳榕居用餐。（圖／三立電視台）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳29日下午再度旋風抵台！行程一曝光立刻引發市場關注。黃仁勳透露，此行主要將參加輝達台灣公司尾牙，昨（30）日抵台後他隨即拜會台積電創辦人張忠謀，晚間兩人前往台北嘉佩樂飯店知名粵式餐廳「榕居」共進晚餐，張忠謀則是坐輪椅出席。對此，黃仁勳透露，張忠謀精神很好、狀態很好，思維也非常敏捷。

黃仁勳搭乘私人專機於29日下午1時05分降落台北松山機場，下機後看到現場守候的媒體與粉絲，立刻展現親民作風，主動發送飲料與三明治，並替民眾簽名互動，現場氣氛相當熱絡。他也笑說，因為一路奔波，第一站要先去剪頭髮。

黃仁勳、張忠謀被目擊雙赴北市嘉佩樂酒店1樓粵式餐廳榕居用餐，其中張忠謀被直擊到「坐著輪椅赴約」備受關注。（圖／三立電視台）

昨日抵達台灣後，黃仁勳下午16時40分隨即手提神秘禮盒親赴大直拜會台積電創辦人張忠謀，雙方隨後一同前往台北嘉佩樂飯店知名粵式餐廳「榕居」共進晚餐，張忠謀夫婦確定成為當晚重要座上賓，張忠謀被直擊坐著輪椅出席。

據《中央社》報導，黃仁勳於昨晚9點多短暫接受現場媒體訪問，先是大讚這家餐廳非常好，接著談到與張忠謀的互動，透露兩人想用威士忌，他表示「Morris（張忠謀英文名）喜歡威士忌、我也是」，此外，黃仁勳也表示，張忠謀狀態良好、很高興見到他，跟張忠謀聊天學習到很多。

至於今（30）日行程，黃仁勳透露將參加輝達公司會議，預計晚間出席輝達台灣公司尾牙。此外，31日他也將與台灣供應鏈大老闆舉行第4次「兆元宴」，外界解讀，此行不僅是人情互動，更是確認AI產能與供應鏈分工的重要關鍵。對於是否與台北市長蔣萬安會面，黃仁勳表示行程仍在安排中，但也透露北士科輝達台灣總部的最終設計，比先前規畫「更漂亮」。

