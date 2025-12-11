張忠謀、蔡康永稱霸2025書市 漫畫迎來黃金時代

2025年書市榜單揭曉，無論是實體通路或電子書平台，從張忠謀到蔡康永、從矽谷傳奇到黃仁勳傳記，全都強勢擠進前十大排行榜。更驚喜的是，漫畫與輕小說迎來近年最猛爆的成長，被業界形容為「黃金年代」。

儘管台灣圖書市場仍未回溫，但從今年各家通路公布的榜單仍能清楚看見2025年的閱讀偏好。科技快速發展帶動商業類閱讀熱潮，以台積電創辦人張忠謀親筆回顧創建歷程的《張忠謀自傳全集(上下冊)》最受矚目，不僅穩坐誠品與博客來年度新書暢銷冠軍，在Readmoo讀墨平台也名列第三，可說是橫掃多平台。

蔡康永的《情商課3》同樣氣勢強勁，攻佔Readmoo讀墨與金石堂書店不分類暢銷書亞軍，在博客來登上閱讀暢銷總榜季軍，並擠入樂天Kobo年度前十大。

集結矽谷傳奇投資人納瓦爾．拉維肯(Naval Ravikant)多年金句與思維精華的《納瓦爾寶典》今年也有亮眼表現，分別拿下Readmoo讀墨與樂天Kobo年度暢銷榜首。《黃仁勳傳記》則成功擠入誠品書店2025年度十大新書暢銷榜，反映「科技掌門人故事」持續吸引讀者。

文學小說方面，日本推理小說《世界上最透明的故事》以「紙本才感受得到震撼」為賣點，在博客來與金石堂雙雙奪下年度閱讀暢銷總榜冠軍。李佳穎《進烤箱的好日子》在樂天Kobo與Readmoo讀墨也名列年度前十。拿下第75屆美國國家圖書獎翻譯文學大獎的《臺灣漫遊錄》則在Readmoo讀墨位居年度暢銷第六名。

綜觀今年書市，漫畫銷售可說迎來成長的黃金年代，且題材類別也更多元。博客來中文圖書事業部長張靜如：『(原音)不論是社會與影視改編串流的熱播，漫畫已經連續5年是博客來高度成長的類型，也成為博客來最大的類別。在內容題材上面，不管是BL百合或者是靈異、或者是幽默搞笑等題材，在這2個類型裡頭有非常多樣的選擇，漫畫也從過往只是娛樂型的讀物轉型為變成讀者情感的出口，還有在文化共鳴上面創造一個非常好的場域。』

值得注意的是，《原子習慣》(Atomic Habits)依舊展現驚人的生命力。這本全球與台灣超級暢銷書自2018年出版後，中文版曾連續3年(2020–2022)奪下博客來年度閱讀總榜冠軍，創下「平均7分鐘售出1本」的紀錄。今年依舊在多家通路穩坐暢銷前十，書中以微小、穩定累積的「原子習慣」可帶來巨大改變，明顯呼應當代人在生活壓力下對心靈調節與自我成長的強烈需求。