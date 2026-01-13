張忠謀、黃仁勳、謝金河…他們加你LINE都是假的！黃欽勇也被冒名急喊：我不進出股市「是化外之民」

小心社群假投資詐騙！電子時報創辦人黃欽勇在臉書分享，竟有人冒用他的名號，到處「招兵買馬」加入股友社。黃欽勇說，自己不進出股市，股市更飛所長，呼籲親友別上當。 黃欽勇坦言，老是有詐騙集團以「狗皮藥膏」式，在他的文章下方張貼各種股市分享續訊息，「他見一個刪一個」，深怕有朋友受害。他更希望，數發部與社群媒體經營者，能盡速打詐成功。

根據打詐儀錶板統計，去年12月假投資詐騙共受理1852件，財損金額高達27億。即便財損數、受理數已較2024年大幅下降，但每一個數字背後，代表的是一個個破碎家庭。



詐騙集團冒用股市、理財、財經名人，創建虛假的社群帳號，到處打廣告誘騙投資人加入投資社團，一步步設下詐騙陷阱，防不勝防。

電子時報創辦人遭冒名 黃欽勇：我不進出股市



近期，就連鮮少投入股市的電子時報創辦人黃欽勇，也遭冒用名號，讓他在社群疾呼網友們別上當。黃欽勇說：「股市非我所長，我不進出股市，從不評論股價，就是個「化外之民」。」

黃欽勇說，這兩天有5、6位朋友告知，有人假借他的名義，到處為股友社招兵買馬，牽涉到「金錢」的事情都要誠信謹慎，一開始就存心騙人，參與的人怎麼會有好果子吃？也有些人以貼狗皮膏藥的模式，在臉書貼上股市參考消息，「我見一個刪一個，但擔心的是有人受害」！

「我已經多次聲明，股市非我所長，我不進出股市，從不評論股價，就是個化外之民，希望數發部打詐成功，社群網路經營者也拿出方法解決問題。」黃欽勇在文章中說。

老謝、張忠謀都曾遭冒用！ 連黃仁勳都被盜用

事實上不只黃欽勇，包括財訊傳媒董事長謝金河也深受詐團所害，謝金河說，台灣的投資人是全世界最熱衷學習投資的民族，大家參與股市投資，也很可能是全球最積極的，不過，富貴不能險中求，必須努力做功課，更不可以假手他人，靠別人報明牌投資，是非常危險的行為！但仍然有許多人喜歡走捷徑，也給歹徒可乘之機。



「很多詐騙手法，其實很容易識破，有一次，有一位手提雞蛋的中年男子來辦公室看我，他透過我的秘書約好時間，我不認識他，我問他：我們有約？他說約很久了，我說怎麼約的？他說他一直用Line跟我聯繫，我要他把Line給我看，原來是股友社盜用我爬山的一些生活照」謝金河曾分享，民眾遭詐心路歷程。



謝金河說，黃仁勳來台刮起強風，黃仁勳又成了股友社的看板人物，連台積電創辦人張忠謀，張淑芬夫婦都成了受害人。

「從最簡單的邏輯判斷，黃仁勳會主動和你加Line，主動報你明牌？這是百分之百不可能的事，但卻有人相信」謝金河感嘆地說。

警方防詐4招教戰守則：

投資任何商品，請循合法管道、勿聽信網路上陌生人，才有保障。

號稱只會賺錢、不會賠錢的都是詐騙，這麼好康他怎麼不自己賺?。

投資要求出金要繳保證金，一定是詐騙。

對陌生人保持警覺，有詐騙疑慮，務必先撥打165。

